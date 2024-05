Instant Mood: Crosetto difende Toti e sbanca su X

"So perfettamente che non dovrei prendere posizione pubblica su un tema che non mi riguarda, che questo tweet sarà criticato ed attaccato e che già sono abbastanza inviso ad una parte della magistratura, ma non ne posso fare a meno. Scrivo ciò che scriverei, su analoghi fatti, se riguardassero un Governatore del csx e lo scrivo parlando a titolo personale e non interpretando una posizione del Governo nè di Fdi. Come Guido Crosetto mi sento di dover dire ciò che penso. Toti è stato arrestato per corruzione. Alle 3 del mattino mentre era in una stanza di albergo". Inizia così il tweet pubblicato giovedì scorso su X dal ministro Guido Crosetto sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Un post, quello di Crosetto, che ha riscosso molta popolarità online.

"I follower dall'account X del Ministro della Difesa - si legge nel l'Instant Mood di Arcadia - crescono di +1.300 unità dal giorno 9 maggio, quando Crosetto ha pubblicato il primo post di commento della vicenda giudiziaria che ha coinvolto tra gli altri il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. La posizione netta espressa dal titolare della Difesa è stata apprezzata dagli utenti di X che poi hanno scelto di iniziare a seguire l'account". Il tweet del 9 maggio è quello in assoluto più coinvolgente. "Ha ottenuto, infatti, una percentuale di engagement del 2,1% risultando così il contenuto in assoluto più coinvolgente per i follower pubblicato dal primo gennaio al 13 maggio 2024".