L'Aquila: Pierpaolo Spollon chiude la stagione del Teatro Stabile d'Abruzzo

Per la Stagione Teatrale Aquilana, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, nel Ridotto del Teatro comunale, va in scena giovedì 3 aprile, alle 21.00 e venerdì 4 aprile, alle 17.30, e alle 21.00, “Quel Che Provo Dir Non So” di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon. regia Mauro Lamanna, con Pierpaolo Spollon. Una produzione Stefano Francioni Produzioni.

Pierpaolo Spollon è un attore. E un attore con le emozioni ci lavora, con le sue e con quelle degli altri. Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo? Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Pierpaolo cercherà di darsi una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, Pierpaolo Spollon è volto noto al grande pubblico grazie soprattutto ai serial televisivi. Da “Una grande famiglia” a “Grand Hotel”, “L’allieva”, “La porta rossa” e “Che Dio ci aiuti”, e in film cinema come la commedia “Che vuoi che sia” di Edoardo Leo. Nel 2020 veste i panni di Michelangelo, nell’evento televisivo “Leonardo”, quelli del giovane dottorando Riccardo Bonvegna nella serie “Doc – nelle tue mani” e quelli di Nanni in “Blanca”.

Nel 2022 si divide tra il set della fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti 7” e la serie di Rai 2 “La porta rossa 3”. Il 2023 lo ha visto impegnato su vari fronti: su Rai 1 con la seconda stagione di “Blanca”, e su Netfilx con la seconda stagione di “Odio il Natale”. Il 2024 è iniziato con la sua partecipazione allo show “Karaoke Night” disponibile su Prime Video e con la terza stagione di “Doc-nelle tue mani” andata in onda su Rai 1.