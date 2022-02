Landini: ora ragionare su unità sindacale con profilo diverso

Il leader della Cgil: "La scissione dei sindacati negli anni '50 avvenne sulla base dell'appartenenza politica in un mondo diviso in blocchi. Quella condizione oggi non c'è più".

Giovedì 10 Febbraio 2022

Roma - 10 feb 2022 (Prima Pagina News) Il leader della Cgil: "La scissione dei sindacati negli anni '50 avvenne sulla base dell'appartenenza politica in un mondo diviso in blocchi. Quella condizione oggi non c'è più".

