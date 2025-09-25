Hai dimenticato la password? Clicca qui
Lazio, Cartaginese (Lega): "Grazie a intervento Regione, i Comuni saranno più sicuri"
(Prima Pagina News)
Giovedì 25 Settembre 2025
"Le misure intraprese favoriranno anche una maggiore accessibilità per i cittadini".

"Le finalità sono quelle, così come richiamato nell'avviso, di sostenere la riqualificazione delle sedi comunali aventi funzione istituzionale e pubblica, con esclusione di Roma e i capoluoghi di provincia, focalizzando il criterio di andare incontro alle esigenze dei piccoli e medi comuni del Lazio.

Grazie a questo intervento, le amministrazioni locali potranno contare su un sostegno economico significativo per affrontare i costi legati a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro di edifici storici e culturali, nonché per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'installazione di impianti per fonti rinnovabili.

Le risorse disponibili per questo progetto ammontano a 10,7 milioni di euro per i Comuni con più di 5 mila abitanti (Tipologia 1), mentre per quelli con meno di 5 mila abitanti (Tipologia 2) sono stati stanziati 5,3 milioni di euro.

Con la pubblicazione della graduatoria le amministrazioni locali potranno dar via ai progetti pianificati per la realizzazione di interventi mirati a garantire la sicurezza e l'efficienza delle loro sedi, contribuendo al benessere della comunità.

Le misure intraprese con il sostegno della Regione renderanno più sicure e accoglienti le strutture pubbliche, e, al tempo stesso, favoriranno anche una maggiore accessibilità per i cittadini".

Così, in una nota, la consigliera della Lega alla Regione Lazio, Laura Cartaginese, in merito alla graduatoria regionale per destinare soldi a fondo perduto ai Comuni per realizzare opere e lavori pubblici nelle sedi comunali.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

