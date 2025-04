Lazio: consegnato il 40esimo nuovo treno Regionale

Consegnato oggi nel Lazio il quarantesimo nuovo treno della flotta del Regionale da Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia, a Fabrizio Ghera, Assessore della Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, al binario 1 della stazione di Tivoli alla presenza di Marco Innocenzi, Sindaco di Tivoli, e Fausto del Rosso, Direttore Regionale Lazio Trenitalia.

Continua spedito il rinnovo della flotta del Regionale, previsto dall’ampio programma di investimenti del Contratto di Servizio con la Regione Lazio - pari a oltre un miliardo di euro - finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore dei clienti fidelizzati e dei turisti. Il piano comprende 758 milioni di euro a carico di Trenitalia e 149 milioni a carico della Regione Lazio per l’acquisto di treni nuovi.

Quello di oggi è il secondo treno di questo tipo consegnato nel 2025 ed è già previsto, a breve, l’arrivo di un terzo convoglio. L’età media della flotta laziale è pari a 6 anni. Le consegne proseguiranno fino al 2026 per un totale - al termine della fornitura - di 72 treni di nuova generazione in circolazione.

“Prosegue l’impegno del Regionale per i nostri passeggeri nel Lazio - ha detto Maria Giaconia Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia -. Sono circa 80 milioni annui (fino a 300.000/giorno) i viaggiatori - tra pendolari e turisti - che scelgono il treno per raggiungere le varie località del Lazio utilizzando i treni del Regionale. L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di mobilità fornendo, con un trasporto sempre più integrato e sostenibile, un’alternativa valida e competitiva al mezzo privato. Vogliamo garantire una crescente accessibilità e affidabilità del servizio, grazie a una performance sulla puntualità percepita tra le migliori in Italia”.

"Avere la rete dei treni del Lazio sempre più rinnovata, efficiente e sostenibile è un obiettivo che stiamo portando avanti per garantire ai cittadini della nostra Regione un servizio di trasporto pubblico di qualità – ha affermato Fabrizio Ghera, Assessore della Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio. Il progetto che stiamo portando avanti con Trenitalia va in questa direzione ed oggi, con questa consegna a Tivoli, confermiamo l'impegno per il miglioramento del sistema regionale dei trasporti".

Il treno consegnato oggi è composto da 6 carrozze a doppio piano, ad alta capacità di trasporto. Le sue prestazioni sono paragonabili a quelle di una metropolitana: può ospitare fino a 1600 persone, con 700 posti a sedere. Può trasportare diciotto biciclette e i posti bici sono dotati di prese elettriche per la ricarica.

Il treno è attrezzato con dotazioni tecnologiche all'avanguardia e ha anche una forte impronta ecologica: riciclabile fino al 97% e rispetto ai treni della precedente generazione consuma il 30 % in meno.