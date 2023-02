Lazio, Matone (Lega): da Pd grave inconsistenza politica in Regione

"I fatti stanno a zero: dal 2024 la Regione Lazio dovrà restituire 325 milioni di euro all’anno per una trentina di anni per ripianare quello che Zingaretti e compagni non sono stati in grado di gestire".

Più si guardano i mandati Zingaretti nel dettaglio più emerge la grave inconsistenza delle politiche messe in atto per anni. Una vergogna”.



Lo dichiara la deputata della Lega Simonetta Matone. "I conti a posto? Ci sono 10 miliardi di euro da pagare e un debito mostruoso da 28 miliardi di euro.

