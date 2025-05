Lazio, scuola: Mattia (Pd), a Tivoli ‘studentesse-balilla’ per Valditara

“Ho depositato un’interrogazione e una richiesta di audizioni in consiglio regionale sull’episodio verificatosi nel Liceo ‘Isabella d’Este’ di Tivoli che ha visto un gruppo di studentesse esibirsi in un balletto hip hop davanti al Ministro dell’Istruzione Valditara, in visita presso l’istituto scolastico.

La Giunta Rocca dica se ritengano opportuna o meno questa accoglienza verificatasi in un liceo del nostro territorio regionale”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della IX Commissione Diritto allo Studio e Istruzione alla Pisana.

“Un episodio a dir poco imbarazzante, che non ha alcuna valenza istituzionale né alcun contenuto educativo o finalità istruttiva, che invece dovrebbe essere la missione di un’istituzione scolastica e del ministero.

Anzi, si tratta di una pratica lesiva dell’identità di genere delle ragazze, coinvolte in un balletto con coccarda tricolore come se fossero delle ‘piccole balilla’, che ripropone un’immagine svalutante della donna e, in generale, dei giovani ridotti a fare la claque al ministro, che sta smantellando il sistema d’istruzione del nostro Paese, invece di rivolgergli delle domande sul futuro della scuola.

La scuola dovrebbe essere il primo laboratorio di esercizio del pensiero critico della nostra società e invece assistiamo ad un Governo che vuole formare dei sudditi, non delle coscienze. Un indirizzo coerente, in modo allarmante, con l’autoritarismo al centro del Dl Sicurezza”, conclude Mattia.