Libri: "Play", Massimo Bonelli spiega cosa sono le “Speed up songs” e come cambiano la fruizione della musica

È disponibile negli store digitali e nelle librerie “Play. Tutto quello che c’è da sapere sulla musica attuale. Gli artisti, l’industria, le tecnologie” (ROI Edizioni – 256 pp.) di Massimo Bonelli, produttore, manager e consulente musicale da oltre venticinque anni.

Sono molte le domande a cui il libro risponde, delineando un ecosistema complesso e affascinante. Uno dei paragrafi è dedicato alle Speed up songs, un fenomeno diventato virale grazie a TikTok e ai contenuti brevi sui social. Sempre più spesso, infatti, gli utenti non ascoltano le tracce originali e complete, ma versioni accelerate o modificate, adattate a brevi clip virali. Questo cambiamento nelle abitudini d’ascolto sta influenzando profondamente le strategie con cui gli artisti pubblicano e promuovono la propria musica. Le Speed Up Songs sono, in sostanza, brani riprodotti a velocità aumentata, che restituiscono una sensazione di maggiore energia, leggerezza e immediatezza. Sono perfette per trend, challenge e transizioni creative nei video, grazie al loro impatto sonoro rapido e allineato con la frenesia delle piattaforme. Il loro successo racconta molto non solo dell’evoluzione del gusto, ma anche del tempo di attenzione del pubblico, sempre più orientato verso forme di fruizione frammentate, sintetiche, istantanee. E in questo nuovo scenario, anche la struttura della canzone – la durata, l’intro, il ritornello – viene messa in discussione.

“Le speed up songs non sono una semplice moda passeggera: rappresentano il segnale concreto di un cambiamento profondo nel modo in cui oggi ascoltiamo, scopriamo e viviamo la musica. Gli artisti non devono per forza inseguire ogni tendenza, ma credo sia fondamentale che imparino a coglierne il senso, per scegliere come entrarci — o come restarne fuori — in modo lucido, e senza smettere di essere se stessi”, afferma Massimo Bonelli.

Il tema è stato affrontato anche nella presentazione che si è tenuta al BASE Milano in cui Massimo ha dialogato con Dino Lupelli di Music Innovation Hub. Si è riflettuto su come TikTok stia cambiando in molteplici modi le abitudini dell’industria musicale, in riferimento anche allo sfruttamento dei cataloghi.

La prossima presentazione del libro sarà domenica 6 aprile alla Galleria delle Arti di Roma (via dei Sabelli, 2) alle ore 18.00 in occasione della registrazione di una puntata del podcast Alcazar Off con Manuel Manfrè e Flavio Toma (ingresso libero con registrazione in loco 2 euro).

Bonelli, figura di riferimento nel mondo della musica italiana, adotta un approccio diretto e chiaro, strutturando il libro in paragrafi brevi e incisivi, che lo rendono accessibile sia a chi muove i primi passi nel settore, sia a chi è già parte del meccanismo e vuole mettere ordine nelle proprie conoscenze.

L’autore fornisce informazioni teoriche, dati e ricerche globali e arricchisce il testo con esperienze personali, offrendo un quadro realistico e dettagliato dell’industria musicale italiana.

Nel mondo in continua evoluzione dell’industria musicale, avere una bussola che aiuti a orientarsi tra tecnologie e dinamiche di mercato è fondamentale.