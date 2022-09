Libri: "Tutto è respiro" di Alfredo Alessio Conti, la poesia come anima delle parole

Se la poesia – come credeva Benedetto Croce – è “intuizione pura”, bisogna dare ad Alfredo Alessio Conti la patente di poeta per il solo motivo d’aver titolato questa “plaquette” Tutto è respiro.La sua Poesia, così com’egli chiarisce, è quella misteriosa “anima delle parole” inseguita in luogo del ritmo, della musicalità. E, in effetti, la struttura dei versi è irregolare e spezzettata quasi egli volesse frammentare ogni sillaba fino a scovarne il nucleo profondo. Un nucleo non sempre leggibile ma che comunque val la pena di raggiungere per capire fino a che punto la parola può farsi anima, e questa voce del mondo.La cifra lirica, venata di pessimismo, a tratti si rasserena. Sicché la visione dell’Universo - “miracolo della vita” - supera l’amarezza del breve passaggio dei giorni, indulgendo a una contemplazione tanto della vita “che inizia/ e che non si sa/ dove vada a finire” quanto di quella “che è morta/e che inizia/ a vivere”. Una luce accesa nel passaggio oscuro rischiarato da lampi di memoria che fissano un’immagine lontana di cui, al poeta “rimane solo/ la solitudine”.