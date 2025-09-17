Manovra, Folgori (Feoli): detassazione tredicesime per stimolare consumi

“Come ogni anno, la manovra economica di questi tempi appare un rebus. Per risolverlo suggeriamo al ministro dell’Economia e al governo di avere coraggio e puntare sul rilancio dei consumi.

Una misura fondamentale per il rilancio dell’economia nazionale, che sta dando costanti e incoraggianti segni di miglioramento in termini di occupazione (il tasso di disoccupazione è ulteriormente sceso al 6%), Pil e stime di crescita. Il tutto nonostante la congiuntura internazionale e i conflitti che preoccupano non solo le nostre scienze ma anche i mercati.

Per proseguire su questo trend è fondamentale stimolare i consumi e per farlo non c’è altra soluzione che aumentare il potere di acquisto delle famiglie, soprattutto quelle del ceto medio maggiormente fiaccato da anni di crisi. Per questo valutiamo positivamente l’idea di detassare le tredicesime, un provvedimento che, se varato, avrebbe come effetto lo stimolo dei consumi e l’alleggerimento del costo del lavoro sulle aziende.

Una norma attesa da tante famiglie, insieme con la seconda aliquota Irpef al 33%, la nuova rottamazione delle cartelle e l’estensione della flat tax agli straordinari”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata.