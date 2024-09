Manovra: i leader del centrodestra fanno il punto a Palazzo Chigi

E' terminato il vertice dei leader di centrodestra a Palazzo Chigi sulla manovra. Alla riunione hanno preso parte la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

E' necessario “investire sulla decontribuzione per le madri che hanno dai due figli in su e che non sono solo lavoratrici dipendenti, ma anche titolari di Partita Iva”, ha dichiarato Tajani a margine della conferenza stampa per ufficializzare l'ingresso in Forza Italia del gruppo del Partito Sardo d'Azione del Consiglio Regionale della Sardegna.

“Inoltre - ha aggiunto il Vicepremier - dobbiamo rifinanziare le iniziative per favorire l’accesso alle università per i giovani e incrementare le pensioni minime”. Adesso, ha proseguito Tajani, “la priorità è insistere sulla Manovra” perché “dobbiamo dare al Paese una politica per la crescita”, necessaria “per il taglio dell’enorme debito pubblico”.

“Dobbiamo – ha detto ancora Tajani – aiutare chi realizza la crescita, quindi le piccole e medie imprese, gli artigiani, i liberi professionisti, gli agricoltori. Ecco perché insistiamo sul taglio cuneo fiscale”.