Marinella Soldi, “Donna dell'anno”. Antonio Calajò “Un successo condiviso da Rai Senior”

La notizia di fondo è che la presidente della Rai, Marinella Soldi, è nella lista 2022 delle donne più influenti dell'intrattenimento mondiale, stilata come ogni anno da Variety, la rivista americana considerata la Bibbia dello spettacolo, e che anche quest’anno ha scelto 80 personalità femminili che in tutto il mondo hanno avuto un “impatto fondamentale nel Paese dove vivono e lavorano”, attrici, registe, dirigenti, produttrici, sceneggiatrici, provenienti da ogni continente. Una sorta di consacrazione ufficiale per il mondo internazionale dello spettacolo. Insieme a Marinella Soldi, nella lista di Variety ci altre due donne italiane, Elena Ferrante, autrice (misteriosa) della saga bestseller dell'Amica geniale e Tinny Andreatta, vicepresidente di Netflix Italia.

“Il successo e il prestigioso riconoscimento alla Presidente Marinella Soldi- dice oggi il Presidente di Rai Senior Antonio Calajò- è anche motivo di grande orgoglio per tutti noi, la grande famiglia dei dipendenti RAI che ho l’onore di guidare e che si riconoscono in Rai Senior. Quando nei mesi scorsi l’Assemblea Generale di Rimini ha deciso alla unanimità di indicare Marinella Soldi Presidente Onoraria di Rai Senior sapevano bene di avere a che fare con “un numero uno del mondo della comunicazione globale”, una donna che prima di arrivare in Rai aveva percorso e vissuto da protagonista momenti fondamentali della crescita economica di società e imprese di alto livello e profilo sociale.Oggi questo ennesimo riconoscimento a Marinella Soldi, che le viene da un osservatorio così privilegiato ed esclusivo come la classifica di Variety non fa che confermare la serietà e la bontà della scelta che l’Assemblea Generale di Rai Senior fece a suo tempo a Rimini. Ripetiamo quindi, qui, i nostri auguri alla nostra Presidente, e le auguriamo nuovi traguardi ancora, certi come siamo che non mancheranno in futuro. Mai come in questo momento la Rai aveva bisogno di una immagine iconica e spendibile all’estero, e la Presidente Marinella Soldi ne ha tutto il carisma e i numeri per esserlo”.

Ricordiamo la motivazione ufficiale con cui Variety ha scelto la Presidente della RAI ai vertici della sua classifica: “Marinella Soldi è stata recentemente nominata presidente della gigantesca emittente televisiva statale italiana RAI dopo aver dimostrato il suo coraggio come amministratore delegato di Discovery Italia. Lì ha guidato la crescita, così tanto che il mercato italiano di Discovery è diventato secondo solo a quello statunitense. Ora il suo compito gigantesco è riposizionare il pubcaster in mezzo alla disgregazione dal mondo lineare al mondo digitale.”.

Per Marinella Soldi è l’ennesimo riconoscimento prestigioso e internazionale che questa giovane donna manager toscana raccoglie in giro per il mondo. Una carriera brillantissima, sempre e comunque, insomma. Ricordiamo ancora che Marinella Soldi è stata CEO di Discovery Network Southern Europe (per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre 2018, e ha ricoperto ruoli di senior management per cinque anni presso MTV Networks Europe, SVP Strategic Development a Londra e GM, e per MTV Italia a Milano.

Insieme a Marinella Soldi, nella classifica di Variety ci sono anche altre donne di grandissimo successo imprenditoriale di tutto il mondo, Rola Bauer, Presidente, MGM International Television Productions, MGM (Germania); Zeinab Abu Alsamh, Direttore Generale, MBC Studios Arabia Saudita; Mo Abudu, CEO, EbonyLife Films Nigeria; Ruth Berry, Amministratore delegato, distribuzione globale, ITV Studios UK; Philippa Childs, Testa, BECTU UK; Penelope Cruz, attrice scrittrice e regista Spagna; Le donne degli Amazon Studios, Georgia Brown Malu Miranda Aparna Purohit; Giulietta Ehimuan, Google Nigeria Country Manager,Nigeria; Prentis Fraser, EVP, distribuzione televisiva, contenuti Endeavour; Brenda Gilbert, Co-fondatore e Presidente, BRON, Canada; Min Hee-jin, CEO, ADOR, Corea del Sud; Orly Atlas Katz, CEO, Ananey, EVP Paramount Israel, Israele; Sue Latimer, Talent Agent, fondatore, amministratore delegato – Artists Rights Group (ARG); Meghan Lyvers, Vicepresidente senior, Co-produzioni e sviluppo internazionali, CBS Studios,Olanda. Laura Abril, Georgia Arnold, Senior VP e Head of VIS EMEA and Asia. La lista è ancora lunga e non si esaurisce qui.