Mattarella: "Gli uomini hanno fortemente bisogno del contributo delle donne"

“Sono sempre stato convinto che il genere maschile nel nostro paese dovrebbe essere grato quando una donna cresce, gli uomini hanno bisogno enormente del contributo femminile, in maniera assolutamente paritaria e questo appuntamento che stasera verrà celebrato al Colosseo, è l’occasione per sottolineare quanta strada si fa anche se non è ancora abbastanza”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici del Premio Marisa Bellisario 2024.

Secondo Mattarella, ora è l'occasione “per fare il punto sollo stato del paese” per capire “a che punto siamo sul miglioramento dei tempi: dobbiamo prendere atto dell’avanzamento, il mondo appare migliore, la varietà delle presenze delle premiate è emblematica di come fortunatamente si diffonde in maniera generale, ovunque, e crescente la presenza femminile protagonista, dai vertici della magistratura, al massimo vertice, al giornalismo, al cinema, al mondo dell’economia, delle banche, dell’industria alle attività della scienza ingegneristica, alla ricerca scientifica, versanti in cui si esprime, si diffonde la presenza femminile a tutto vantaggio generale”.