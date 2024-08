Miss Italia: a Trevignano Romano (Rm) l'elezione di Miss Cinema Roma 2024

Il concorso di Miss Italia approda a Trevignano Romano (Rm) con la decima tappa del tour delle finali regionali di Miss Italia 2024, organizzato dalla Delta Events, agenzia esclusivista da oltre un decennio del Concorso per la Regione Lazio. L’appuntamento è fissato per Venerdi 23 agosto alle ore 21.30 sul lungolago (Piazzale del Molo) nell’ambito della kermesse “ Lazio, la bellezza del Talento 2024 “, promossa dalla Regione Lazio, con l’ obiettivo di valorizzare le bellezze paesaggistiche del Lazio, ma anche dei giovani che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in diversi settori artistici - come ad esempio nella musica, nella moda, nel teatro e nel cinema - con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano. In palio il prestigioso titolo regionale di Miss Cinema Roma 2024, valido come passaporto per le prefinali nazionali che si terranno dal 4 al 7 settembre prossimo a Numana (An) presso il resort “De Angelis”.

Miss Cinema Roma è un titolo storico del Concorso Miss Italia, vinto nel passato da concorrenti divenuti in seguito delle note attrici, quali ad esempio: Marisa Valenti nel 1952, protagonista in “Ercole e la regina di Lidia” del 1959, “Brogliaccio d’amore” e “Bestialità” del nel 1953, dopo il titolo divenne Miss Italia 1953. Le fu affidato un ruolo in “Senso” di Luchino Visconti accanto ad Alida Valli e Farley Granger. Girò anche “Il cantante misterioso” con Carlo Campanini e “Le ragazze di San Frediano” di Zurlini. Muore tragicamente due anni dopo l’elezione in un incidente aereo avvenuto sul Terminillo, di ritorno da Bruxelles dove si era recata per rappresentare il cinema italiano; Valentina Pace nel 1995, protagonista del film tv “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” (2007) di Stefano Alleva. Nel 1997 ha inoltre lavorato con Salvatore Romano, Marco Russo Di Chiara, Antonio Canitano per la realizzazione della fiction “Un posto al sole”.

A scegliere la Miss Cinema Roma sono sempre stati giurati di eccezione, tra i quali ricordiamo: Anna Magnani, Giorgio Albertazzi, Walter Chiari, Lucia Bosè, Raf Vallone, Silvana Mangano, Aldo Fabrizi, Renato Rascel, Delia Scala e Antonella Lualdi.

Saranno 20 le concorrenti in gara che si esibiranno in diversi quadri moda, presentando in passerella alcuni capi della Maiani Accademia Moda, abiti ispirati al film “Barbie”; con il classico body da gara si auto presenteranno alla giuria con una breve esibizione individuale - a libera scelta tra recitazione, canto, ballo, attitudini e considerazione personali su tematiche di attualità, quali identità, inclusione, empowerment femminile, storie vissute - avranno la possibilità di evidenziare a tutto tondo la propria personalità, il proprio carattere ed il proprio talento per la conquista dell’ambito titolo, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loren o, in tempi più recenti, Miriam Leone, Francesca Chillemi e Giusy Buscemi a cui saranno dedicati tre video tributi.

La serata sarà presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, entrambi anima pulsante del concorso nel Lazio, protagonisti dei recenti successi della nostra regione con i titoli nazionali vinti da Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022).

E proprio le ultime due Miss Italia del Lazio, Martina Sambucini e Lavinia Abate, saranno le Madrine della serata che avrà ospiti anche Evelyn Biagioli, Miss Cinema 2023, e Greta Caretta, eletta lo scorso 17 agosto Miss Cinema Lazio 2024.

Le prossime tappe del Tour 2024 di Miss Italia nel Lazio saranno le seguenti: domenica 25 agosto ad Antrodoco (Piazza del Popolo) per Miss Framesi Lazio 2024; martedì 27 agosto a Grottaferrata (Park Hotel Villa Ferrata) per Miss Eleganza Roma 2024 e la preselezione per la finalissima regionale di Miss Lazio 2024; domenica 1 e lunedì 2 settembre a San Felice Circeo (Giardini di Vigna la Corte) per Miss Lazio 2024.