Molise, fondi per non autosufficienza, Toma: reperite ulteriori risorse per 660 mila euro

"Il presidente della Regione Molise Donato Toma comunica che, con determina direttoriale n. 64, in aggiunta ai fondi già stanziati per le politiche sociali, sono state reperite e programmate risorse pari a 660.000 euro, assegnate al "Fondo per la non autosufficienza" con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.Le risorse reperite dalla Regione sono in favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione degli interventi già previsti nel vigente Programma regionale per la non autosufficienza FNA 2019-2021, approvati con la Delibera di Giunta Regionale n.79/2020.Le nuove disponibilità sono così ripartite: 528.000 euro in favore delle disabilità gravissime, 132.000 euro in favore dei disabili gravi".E' quanto fa sapere la Regione Molise.