Musica: è in arrivo "Le Vie di Tokyo", il nuovo singolo di Sèmièl

Da domani sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Le vie di Tokyo”, il nuovo singolo di Sèmièl per The Saifam Group.

“Le vie di Tokyo” è una canzone dal tono malinconico ma sorprendentemente dolce, l’artista rievoca un episodio surreale vissuto durante un tour in Giappone: l’incontro inaspettato con un’amica d’infanzia, in una città lontanissima da casa.

Le luci fredde dei maxi-schermi e i grattacieli, solitamente alienanti, diventano lo scenario di un momento intimo e inatteso. Una semplice tazza di tè condivisa si carica di un significato profondo, portando conforto e serenità in un periodo di caos emotivo e relazioni complesse.

Il brano riflette sul destino e sul potere delle coincidenze, muovendosi tra smarrimento e speranza, con un ritornello che illumina il ricordo.

Spiega l'artista a proposito del brano: “Durante un tour in Giappone ho incontrato un'amica d'infanzia a Shibuya. Trovarsi in un luogo così lontano da casa mi ha fatto sentire inaspettatamente a mio agio, io che con le luci a led dei mega-schermi e i grattacieli non vado affatto d'accordo. Mi sono sentito sorpreso, divertito, ma anche più sicuro di me e motivato.

Condividere una tazza di tè nella città più grande del pianeta dall'altra parte del mondo sembrava surreale. Ho pensato che forse le causalità piacevoli succedono quando stai facendo bene oppure quando te lo meriti.

Mi è sembrata una scusa più che ragionevole per tirare il fiato un attimo e così ho scritto questa canzone, ha un'aura un po' malinconica perché in quel periodo venivo relazioni incasinate di ogni tipo, ma nel ritornello ritrovo tutta la dolcezza di quel momento.”