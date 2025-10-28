Panetta (Bankitalia): "Sistema bancario solido, usi risorse per sostenere crescita dell'economia"

Il sistema bancario italiano è "nell'insieme solido, ben patrimonializzato e oggi tra i più redditizi d'Europa" e deve utilizzare "le risorse generate in questa fase favorevole" per dare un sostegno alla crescita dell'economia e dare credito alle aziende "con buone prospettive di sviluppo".

Così il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, durante il suo intervento alla Giornata del Risparmio dell'Acri.

Secondo Panetta, "i rischi di credito restano limitati, grazie anche alle buone condizioni finanziarie delle imprese. Contribuisce l'ampio utilizzo dei prestiti garantiti dallo Stato".