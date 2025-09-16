Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:42
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Parte la partita delle nomine nelle aziende pubbliche: focus su merito e trasparenza
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Parte la partita delle nomine nelle aziende pubbliche: focus su merito e trasparenza

Il Ministero dell’Economia prepara criteri più rigorosi per le scelte nelle partecipate: nessun nome ancora deciso, ma il metodo di selezione è già sul tavolo. L’obiettivo? Valorizzare competenze e professionalità come riporta Filippo Caleri su Il Tempo.

(Prima Pagina News)
Martedì 16 Settembre 2025
Roma - 16 set 2025 (Prima Pagina News)

Il Ministero dell’Economia prepara criteri più rigorosi per le scelte nelle partecipate: nessun nome ancora deciso, ma il metodo di selezione è già sul tavolo. L’obiettivo? Valorizzare competenze e professionalità come riporta Filippo Caleri su Il Tempo.

Si scaldano i motori per la prossima stagione di nomine ai vertici delle aziende partecipate dallo Stato. Mentre i consigli di amministrazione di molte realtà controllate dal Tesoro e dalla Cassa Depositi e Prestiti si avviano verso la naturale scadenza nel 2026, dalle stanze del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti filtra già la volontà di adottare processi di selezione ispirati a criteri di trasparenza, merito e scientificità, almeno per quanto riguarda le figure apicali.

 

Nell’articolo pubblicato oggi su Il Tempo, Filippo Caleri mette in luce come l’intenzione dichiarata dal Mef sia quella di evitare modalità discrezionali e puntare invece su parametri oggettivi quali competenze professionali, esperienze pregresse e una valutazione “scientifica” delle candidature per amministratori delegati e vertici aziendali. Sebbene nessun nome sia ancora in discussione – la partita si aprirà realmente soltanto nel 2026 – le linee guida sarebbero state già tracciate, ripescando lo spirito delle direttive volute anni fa dall’ex ministro Saccomanni, allora mai veramente implementate.

 

Diverso il discorso per i componenti dei Cda e i presidenti, dove permangono spazi di mediazione politica, ma anche qui, come sottolineato nell’analisi di Caleri, il rispetto di precisi requisiti professionali resta una condizione imprescindibile. Non è ancora stato deciso se il ministero potrà avvalersi di società di head hunting per la selezione dei candidati, ma la discussione sulle migliori procedure è appena iniziata.

 

La scelta di promuovere rigore e trasparenza nelle nomine viene così a porsi come risposta alle attese della società civile e delle imprese e rappresenta un test importante per un governo chiamato a bilanciare rinnovamento e rispetto degli equilibri politici storici.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

aziende pubbliche
Mef
nomine
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.