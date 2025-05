Peroni lancia BeHer: un progetto per promuovere la parità di genere

Al via il progetto BeHER di Birra Peroni. Peroni, la birra lager italiana più amata sul territorio nazionale, lancia BeHer, un progetto nato per contribuire a un cambiamento culturale profondo sul tema della parità di genere, con un focus sul mondo del lavoro, attraverso la sensibilizzazione e il supporto concreto per superare stereotipi e differenze ancora in essere nel nostro Paese.

Da una ricerca IPSOS, infatti, emerge chiaramente la questione femminile in Italia: il 31% degli italiani e delle italiane considera le donne la categoria più discriminata (Fonte: Equality Index Ipsos 2024), con l’area del mondo del lavoro maggiormente in sofferenza se paragonata al resto dell’Unione Europea, con ben 8,7 punti in meno rispetto alla media complessiva (Fonte: EIGE, Gender Equality Index / Italy / 2024), e un tasso di occupazione di donne tra i 15 e i 64 anni fermo al 54,1%, circa il 18% in meno degli uomini nella stessa fascia di età (Fonte: Istat marzo 2025).

Il progetto BeHer si inserisce in un lungo percorso interno che ha portato Birra Peroni ad essere la prima azienda del suo settore ad ottenere la Certificazione sulla Parità di Genere UNI/PDR 125:2022 grazie all’implementazione di numerose iniziative sulla cultura e sulla politica aziendale che hanno generato un incremento di più del 12% di donne in ruoli manageriali in soli 4 anni. Tra queste: un’avanzata politica di congedo parentale, un programma di orientamento per aumentare la diversità di genere nelle professioni tecnico-scientifiche e il supporto a movimenti volontari interni, come BEpowER, che spontaneamente si impegnano per favorire l’empowerment femminile.

“Oggi abbiamo una consapevolezza maggiore sul ruolo che un’azienda ha nella realtà in cui opera e sull’impatto positivo che può avere sulla vita delle persone che la compongono o di quelle che ne apprezzano i prodotti. È quindi giusto che queste stesse persone chiedano alle aziende un contributo concreto al cambiamento sociale e che le aziende rispondano a questa chiamata, soprattutto su temi come quello della parità di genere in cui possono fare una reale differenza” afferma Enrico Galasso, Amministratore Delegato Birra Peroni. “Siamo partiti dal nostro interno perché era l’unico modo per attivare un cambiamento reale e duraturo e, con orgoglio, posso dire che in questi anni la parità di genere è stato un principio cardine che ha guidato le nostre scelte strategiche e organizzative. Abbiamo ancora molta strada da fare ma quando abbiamo avuto la certezza di aver definito un percorso solido abbiamo iniziato a prepararci per uscire fuori dal nostro perimetro aziendale. Così è nato BeHer. È un progetto articolato perché articolata è l’ambizione che ci siamo dati: contribuire a un cambiamento nell'intero tessuto sociale. Grazie agli esperti del Comitato Scientifico dedicato, abbiamo infatti cercato di attivare tutte le leve necessarie per lavorare su questo tema, dalla divulgazione al supporto diretto”.

Il progetto BeHer è strutturato in 5 pilastri fondamentali – Informazione, Approfondimento, Promozione, Sostegno Diretto e Comunicazione - ciascuno dei quali rappresenta un ambito attraverso cui Birra Peroni contribuirà attivamente al tema, con il costante supporto e la supervisione di un Comitato Scientifico dedicato.