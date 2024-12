Politico: Meloni persona più potente in Europa per il 2025

E' la premier Giorgia Meloni la persona più potente in Europa per il 2025 secondo la testata americana Politico. “Se sei Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e un consulente chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero di telefono che devi comporre è quello di Giorgia Meloni”, fa sapere la testata nella motivazione per il riconoscimento.

“In meno di un decennio, il leader del partito di destra Fratelli d’Italia è passata dall’essere liquidata come la leader di un partito ultranazionalista, ad essere eletta primo ministro, divenendo un interlocutore con cui Bruxelles, e ora Washington, possono raccordarsi”, continua la testata, per poi ricordare gli esordi in politica di Meloni, dalla militanza “nell’ala giovanile” del Movimento sociale italiano fino alla conquista della scena politica nazionale.

“Dalla sua elezione nel 2022, il primo ministro italiano ha affrontato politiche su questioni come la migrazione e i diritti LGBTQ +, che un tempo avrebbero suscitato condanne da Bruxelles”. Come risultato, molti leader europei sono passati “dall’indifferenza all’approvazione” di Meloni, dandole un profilo di “rappresentante dello zeitgeist sempre più radicale che si sta profilando su entrambe le sponde dell’Atlantico”.

“Meloni ha fatto notizia in tutto il mondo quando è diventata la prima premier donna italiana, ma pochi prevedevano che sarebbe durata a lungo in carica”, continua Politico. Invece, “negli ultimi due anni Meloni ha consolidato il suo governo come uno dei più stabili mai esistiti nell’Italia del dopoguerra”, e la sua presentazione “curata e pratica” “contribuisce all’immagine di stabilità”.

In questo profilo trova spazio anche lo scambio di battute con il Governatore campano, Vincenzo De Luca: dopo che quest'ultimo l'aveva apostrofata come "str...a", lei si era presentata ad un evento in Campania, dicendogli "sono quella str...a della Meloni, come sta?".