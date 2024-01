Presentato al Mef "Perdona, Rinasci, Ama", il libro di Catia Acquesta

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, (MEF) ha scelto la giornalista, scrittrice e presidente di Alleati Con Te, Catia Acquesta per presentare il suo ultimo libro dal titolo: “Perdona, Rinasci, Ama. Anche tu puoi essere felice!”.Un evento molto intenso e importante che ha visto anche l’inaugurazione della prima panchina rossa del Ministero in via XX settembre a Roma e la consegna ufficiale della straordinaria opera della scrittrice, protocollata all’interno della Biblioteca Storica del MEF.La sala era gremita e l’evento é stato realizzato in collegamento con le varie sedi del Mef in tutta italia. Ricordiamo che ad oggi il Mef conta più di 9 mila dipendenti. Un evento di grande sensibilizzazione verso un tema così importante trattato dalla scrittrice attraverso le sue opere.La dottoressa Catia Acquesta, di origine Calabrese ma Romana d’adozione, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma la Sapienza e da più di vent’anni combatte sul territorio nazionale a supporto delle vittime di violenza e contro le discriminazioni sociali.Promotrice nel 2009 della legge sullo stalking. Attualmente è la Direttrice delle Testate Giornalistiche di Roma Mobilità, Responsabile ufficio stampa e Presidente di Alleti Con Te.“Un grande onore per me presentare il mio ultimo libro nella bellissima cornice della Biblioteca Storica del Mef- dichiara la giornalista e scrittrice Catia Acquesta - un luogo dove sono stata accolta con grande calore umano, affetto in un confronto proficuo e di altissimo profilo professionale.E’ stato emozionante ascoltare tra i relatori il Direttore Generale della Ragioneria dello Stato Aline Pennisi e il Direttore Generale del personale Alessandro Bacci, entrati con grande sensibilità e delicatezza nella tematica e nei racconti catturandone gli aspetti più salienti e profondi. La prevenzione attraverso la cultura - continua Acquesta - é fondamentale. Solo cambiando il modo di pensare possiamo cambiare le nostre azioni e il modo di interagire.Non dimentichiamo l’importanza dei campanelli dall’arme in una storia e la capacità di superare il male subìto attraverso il perdono per non rimanere vittima a vita", conclude Acquesta.La tavola rotonda è stata magistralmente moderata dalla dottoressa Paola Maddaluno, responsabile della Biblioteca Storica del Mef alla presenza delle Istituzioni, della politica e degli esperti del settore.