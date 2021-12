RAI, a Elena Capparelli la Direzione Contenuti Digitali.

Gioviale, estroversa, dinamica, fuori dalla consuetudine. A Elena Capparelli va la Direzione Contenuti Digitali, ma non poteva non essere che lei -dicono a Viale Mazzini- data la sua grande esperienza nel settore e per essere stata lei a portare Rai Play al successo che oggi registra. Un numero uno in senso assoluto. Meno di un anno fa Elena Capparelli spiegava così il successo di Rai Play: “Noi lavoriamo con tutti. Lavoriamo con Rai1, Rai2, Rai3, con Rai Cultura, Rai Ragazzi, Rai News, Rai Sport e diamo una nuova vita sulla piattaforma a tutti i contenuti attraverso un editing e un confezionamento digitali che vanno incontro alle nuove abitudini di consumo. Oggi il 50% del tempo mediale consumato dagli under 44 è in modalità non lineare e quindi Raiplay è il luogo dove i programmi della tv lineare possono essere fruiti in modalità on demand. Ma Raiplay è anche il futuro: dall'inizio interpretiamo la mission di un ruolo complementare rispetto a quella che è l'offerta televisiva tradizionale. E su questo abbiamo l'obiettivo dell'alfabetizzazione digitale del pubblico più maturo oltre a quello di intercettare il pubblico più giovane. Non a caso, aggiungeva la Capparelli - tutte le nuove produzioni sono dedicate a raccontare questo mondo per catturare l'interesse dei millennials, della generazione Z. Metà del pubblico di Raiplay è, infatti, sotto i 44 anni, mentre il 34% ha meno di 34 anni. Questo vuol dire che stiamo confezionando prodotti originali che vanno nella direzione giusta".

Nata a Roma nel 1968, master in Comunicazione della Scienza presso la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste, inizia a collaborare con Rai nel 1997.

Dal 1997 al 2000 è programmista regista e autrice di MediaMente Enciclopedia e Mediamente.it, in onda su RAI SAT3 e successivamente su RAI 3, svolgendo la funzione di coordinamento delle attività redazionali, di autrice testi e presentazioni in video.

Partecipa, come responsabile editoriale, alla start up della consociata RaiNet nel 2000, al lancio del primo portale della Rai nel 2001 e a tutti i progetti della Rai per le prime piattaforme digitali. E' anche responsabile editoriale della la tv on demand di Rai Click.

Nel marzo 2008 viene nominata Content Manager e cura il lancio del nuovo portale Rai.tv (dirette, replay, on demand) e fino al 2015 lo sviluppo editoriale di tutta l'offerta digitale della Rai, su tutti i device e anche su piattaforme terze (RaiOn, Rai per Cubovision, Rai per You Tube, Rai per Tim…)

A giugno 2015 è nominata Vice Direttore di Rai Cultura, come responsabile dell'area Palinsesto e Piani e del canale Rai Scuola. Da novembre 2017 è Vice Direttore di Rai3 con responsabilità diretta del Palinsesto e Marketing.

A maggio 2019 è nominata Direttore della Direzione Area Digital, ridenominata RaiPlay e Digital il successivo dicembre. Da luglio 2019 è Consigliere di Amministrazione di PER – Player Editori Radio. Da giugno 2020 è Consigliere di Amministrazione di Rai Cinema. Da aprile 2021 è Consigliere di Amministrazione di Auditel Srl.

Con lei, nella seduta di giovedì scorso il CDA Rai, che si è riunito a Milano sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha anche ratificato le altre nomine che vanno così a completare il grande mosaico organizzativo della RAI

Stefano Coletta, attuale Direttore di Rai1 all Direzione Prime Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento serale; Alla Direzione Day Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento nell’arco della giornata, va dunque Antonio Di Bella, attualmente corrispondente Rai da New York; Per la Direzione Cultura ed Educational è stata scelta Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura; Alla Direzione Documentari si insedia Fabrizio Zappi, vicedirettore di Rai Fiction; La Direzione Fiction va alla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati; A prendere il ruolo di Direttore di Kids il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano; Responsabile della Direzione Contenuti Digitali è Elena Capparelli, direttrice di Raiplay; Alla Direzione Cinema e Serie Tv è stato nominato Francesco di Pace, capostruttura per cinema e fiction di Rai3.

Nel nuovo modello organizzativo – precisa una nota di Viale Mazzini- le Direzioni di genere prendono il posto delle Direzioni di Rete e di altre Direzioni aziendali, secondo una suddivisione di competenze per argomento. Le Direzioni di Genere sono tenute d’ora in avanti a elaborare e curare la programmazione che troverà realizzazione a partire dal palinsesto estivo.

Ricordiamo anche che il 18 novembre il Consiglio di Amministrazione, riunito a Napoli, aveva già nominato Alessandra De Stefano Direttrice per lo Sport e Mario Orfeo Direttore per l’Approfondimento. Nella seduta di ieri, infine, il Consiglio ha anche approvato il piano di trasmissione e produzione della Testata Giornalistica Regionale per l’anno 2022, alla cui guida era già stato riconfermato Alessandro Casarin.