RAI, a Maria Pia Ammirati la Direzione Fiction. Chiuse le altre nomine

Alla Direzione Rai Fiction confermata dunque Maria Pia Ammirati, un curriculum anche il suo da prima della classe, protagonista assoluta da anni dei salotti letterari italiani per via della sua grande passione per la scrittura e i suoi romanzi che puntualmente scalano le classifiche delle vendite ancora appena freschi di stampa, giornalista, intellettuale poliedrica e versatile che ha portato a Rai Fiction quella leggerezza necessaria perché la struttura facesse un grande salto di qualità.

Maria Pia Ammirati. Laureata in lettere, dopo esperienze come giornalista e critico militante entra in RAI nel 1992. Lavora per molti anni al DSE, poi Rai Educational, come curatrice, produttrice e conduttrice di programmi culturali. Nel 2000 approda a Rai Uno dove lavora come Capo Segreteria di Rete, Capo progetto, Capo struttura e dal 2011 al 2014 come Vice Direttore con delega sul Daytime.

Nel 2014 viene nominata Direttore di Rai Teche a cui si aggiunge nel 2016 l'incarico come responsabile del Content RaiPlay. A novembre 2020 è nominata Direttore della Direzione Rai Fiction. Per il lavoro nel mondo dell'intrattenimento ha ricevuto Premio Rodolfo Valentino 2014 Italian Excellence, organizzato dalla Fondazione Rodolfo Valentino.

Maria Pia Ammirati, dopo gli esordi con due saggi di critica letteraria, ha pubblicato i romanzi I cani portano via le donne sole (Empiria, 2001, entrato nella dozzina del premio Strega), Un caldo pomeriggio d’estate (Edizioni Cadmo, 2005), Se tu fossi qui (Cairo, 2011, premio Selezione Campiello, premio Selezione Rapallo e premio Procida), Le voci intorno (Cairo, 2012), La danza del mondo (Mondadori, 2013) e Due mogli. 2 agosto 1980 (Mondadori, 2017).

Nel 2001 tra i finalisti del Premio Strega, nel 2010 vince il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante e il Premio Letterario Basilicata nel 2011. Nello stesso anno è stata finalista per il Premio Campiello e al Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice.

E' membro di numerose giurie letterarie tra cui Premio Strega, Premio Viareggio, Premio Rapallo. Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Rai Cinema da agosto 2017 a giugno 2020. E' Consigliere di Amministrazione di Rai Pubblicità, del Teatro dell'Opera di Roma e della GNAM di Roma. E' membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Centrale per i beni Sonori ed Audiovisivi.

Con lei, nella seduta di giovedì scorso il CDA Rai, che si è riunito a Milano sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha anche ratificato le altre nomine che vanno così a completare il grande mosaico organizzativo della RAI

Stefano Coletta, attuale Direttore di Rai1 all Direzione Prime Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento serale; Alla Direzione Day Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento nell’arco della giornata, va dunque Antonio Di Bella, attualmente corrispondente Rai da New York; Per la Direzione Cultura ed Educational è stata scelta Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura; Alla Direzione Documentari si insedia Fabrizio Zappi, vicedirettore di Rai Fiction; La Direzione Fiction va alla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati; A prendere il ruolo di Direttore di Kids il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano; Responsabile della Direzione Contenuti Digitali è Elena Capparelli, direttrice di Raiplay; Alla Direzione Cinema e Serie Tv è stato nominato Francesco di Pace, capostruttura per cinema e fiction di Rai3.

Nel nuovo modello organizzativo – precisa una nota di Viale Mazzini- le Direzioni di genere prendono il posto delle Direzioni di Rete e di altre Direzioni aziendali, secondo una suddivisione di competenze per argomento. Le Direzioni di Genere sono tenute d’ora in avanti a elaborare e curare la programmazione che troverà realizzazione a partire dal palinsesto estivo.

Ricordiamo anche che il 18 novembre il Consiglio di Amministrazione, riunito a Napoli, aveva già nominato Alessandra De Stefano Direttrice per lo Sport e Mario Orfeo Direttore per l’Approfondimento. Nella seduta di ieri, infine, il Consiglio ha anche approvato il piano di trasmissione e produzione della Testata Giornalistica Regionale per l’anno 2022, alla cui guida era già stato riconfermato Alessandro Casarin.