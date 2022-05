Rai2: la guerra in Ucraina e l'impatto economico protagonisti a "Tg2 Post"

La guerra in Ucraina e l'impatto in ambito economico avranno il ruolo da protagonista a Tg2 Post, la rubrica condotta da Manuela Moreno, in onda questa sera alle 21:00.Nel corso della puntata saranno analizzati la possibile evoluzione della crisi dopo i colloqui del premier Mario Draghi con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, e le conseguenze per l'economia italiana e mondiale.La situazione sarà analizzata insieme con il Vice Direttore Generale della Fao Maurizio Martina, il Presidente di Aspen Institute Italia Giulio Tremonti, il giornalista del "Foglio" Luciano Capone e l'imprenditore Federico Allamprese.