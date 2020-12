Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 02 DICEMBRE 2020

Scienza e Pandemia, un anno fa a Wuhan. Un anno dopo annunciato l’ibrido dell’uomo, mentre oggi spicca in prima pagina sul Corriere della Sera la scoperta biologica sulle proteine “L’intelligenza artificiale dietro l’enigma della vita. Tra le notizie in primo piano “la nuova Nato e la sfida alla Cina” in particolare sulla Stampa insieme all’inchiesta su Huawei.Scandalo a Bruxelles un eurodeputato ultraconservatore sorpreso dalla Polizia a un festino a base di sesso e droga, ha provato a scappare calandosi dalle grondaie ma inutilmente. “Orgia di potere” scrive la Nazione a centro pagina la foto del parlamentare che si è (utilmente) dimesso. “Natale in gialloscuro in Italia” La Nazione. Il Governo prepara la stretta di Natale.Nuove misure in arrivo nel quattordicesimo Dpcm, ipotesi e confronti con le Regioni poi riunione del premier con i capi delegazione e il ministro Boccia. Dal 21 dicembre gli spostamenti tra regioni gialle saranno consentiti solo per far ritorno al proprio luogo di residenza, con una previsione che dovrebbe essere estesa ai luoghi di domicilio. Confermata la chiusura degli impianti sciistici.Anche i ristoranti degli hotel dovrebbero chiudere alle 18 a Capodanno. “Natale, tensione sui divieti” apre il Corriere della Sera, “Natale blindato ultima messa alle 20” la Stampa, “Deroghe su ristoranti e nonni” il Messaggero.“Non è un Paese per vecchi” la copertina di Panorama. Confermate le 3 zone di rischio, no ai viaggi all’estero, spostamenti tra le regioni e all’interno dei comuni limitati a Natale e Santo Stefano: queste e altre misure nel nuovo Dpcm di dicembre anticipate dal ministro Speranza che questa mattina riferisce in Parlamento sui vaccini. “Un piano di vaccini gratuiti per tutti” ha anticipato al Senato.“Mascherine di Arcuri, indagine dei Pm” apre la Verità. “Ristori a 40 mld, più della manovra” scrive il Sole 24 Ore mentre Italia Oggi apre con “Google e Amazon spie del fisco”. “Patrimoniale fa rima con criminale” Libero. Luci puntate sul Mes “Riforma stop di Berlusconi, numeri a rischio al Senato” sul Corriere, “La nostra anarchia di Stato” editoriale di Sabino Cassese.“Berlusconi cede a Salvini ma in Forza Italia scatta la rivolta” Repubblica. Sulla Stampa nel fondo Carlo Cottarelli “Il nuovo Mes utile all’Italia” e l’intervista a Giorgetti della Lega.“I magnifici 300 del recovery” è il caso di Pietro Garibaldi. Infine sulla Voce la mega operazione ieri a Roma dei Carabinieri, Procura di Roma e Dia, contro la criminalità organizzata. 28 arresti tra cui Michele Senese “capo indiscusso del narcotraffico”.