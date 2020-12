Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 13 DICEMBRE 2020

Stato di emergenza contro i cambiamenti del clima “La battaglia contro l'inquinamento si rilancia" tavolo virtuale tra i grandi del mondo e l'Onu lo riporta oggi il quotidiano francese Le Monde in apertura. In prima pagina anche la foto di Boris Johnson.Oggi scadono le 72 ore supplementari decise da Boris Johnson e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per sbloccare l’impasse sul dopo-Brexit: l’accordo di partenariato fra i due blocchi, a partire dai rapporti commerciali che dovrebbero (o non dovrebbero) legare Londra e Bruxelles dal 2021 in poi.Covid-19 e giovani sullo spagnolo El Pais “Non sappiamo dove va il nostro futuro". Immigrazione e Marocco su ABC. Lockdown di Natale sulla tedesca Bild. “No deroga no parti" titola la Sicilia Da oggi i colori dell'Italia sono il giallo e l'arancione. “Il Governo allenta la stretta, i virologi ‘verrà la terza ondata'" apre La Stampa. L'Italia è il Paese dove si muore di più in Europa.“Le lacrime di Angela e le nostre" l'editoriale di Massimo Giannini. Aperture limitate, censimento per i vaccini. “Piano b per i vaccini l'Italia chiede all'Europa dosi di riserva" si legge su Repubblica. “Muro anti trasferte" Gazzetta del Mezzogiorno. “Il virus non molla” sui giornali del Veneto. Caso Regeni, Giovanni Bianconi scrive sul Corriere della Sera mentre secondo Repubblica “Il governo egiziano sapeva".“Zaki chiama” apre il Manifesto a proposito dell'Egitto. Nei giorni scorsi la Legion D'Onore dalla Francia (Repubblica). Conte annuncia a Mattarella la verifica politica dell'esecutivo, in settimana l'incontro con i partiti. “Serve un rilancio, verso i il vertice di maggioranza" apre il Corriere della Sera. “Verifica di Natale" Repubblica. “Ipotesi Conte Ter crisi pilotata con due vice premier" sul Messaggero.“Anche il ragionere generale contro la task force di Conte" Luigi Bisignani sul Tempo. “Il metodo sul Recovery" Fabrizio Barca e Mario Monti sul Corriere. Ieri a Catania l'udienza per il caso Gregoretti. Repubblica “Decisioni di tutti".“La Bongiorno incastra Conte" Libero. “Processo Gregoretti, crolla l'accusa a Salvini”. Sul Giornale “Toninelli smemorato". “Toninelli ridicolizzato in tribunale" la Verità.Sul Corriere della Sera l’intervista a Giorgia Meloni “Non capisco Matteo Salvini" e l'editoriale di Enrico Galli della Loggia “Quando il potere è debole".“Una manovra di regali e bonus, 7mila emendamenti dei parlamentari tante le richieste di rimborso" il Tempo. Intanto il “Senato cambia il dl ristori” scrive oggi il Sole 24 Ore. Tanti i titoli sugli esteri oggi sul quotidiano economico. “Brexit rischio no deal trattative a oltranza per evitare rotture con l'Unione Europea”. “Wall Street beni intangibili il Pil Usa a più 3%” Fotonotizia “La grande sfida Cina Australia “.