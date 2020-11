Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 14 NOVEMBRE 2020

Economia, giustizia, colori dell'Italia, alle tre parole chiave delle aperture dei quotidiani oggi in edicola si aggiunge qualche novità Fuori rassegna, il Nyt che annuncia la morte del numero due di Al Qaeda ad opera di agenti del Mossad in Iran, a Teheran.“La Cina riconosce Biden prima di Trump" si legge invece sul Manifesto, parecchi i titoli sugli esteri tra cui “Vucic, il Kosovo come il Nagorno" e “Orban, il voto su misura". Dei naufragi in Libia scrive l’Avvenire. Politica e scandali sul Tempo “Un miliardo per le marchette" capitolo nuovo per i ghiribizzi dei parlamentari e la Verità ancora sugli scandali (presunti) legati al Giglio Magico, i fondi neri, il sessismo. Giustizia: “Scarcerare 20mila persone l'unica soluzione" apre il Riformista.“Ma lo svuotacarceri favorirà i boss come il primo” Verità.Economia. Arriva la bozza della manovra economica in ritardo sul consueto timing parlamentare. La manovra per il 2021 varrebbe 37,9 miliardi. Tra le voci principali il rinnovo della Cig per oltre 5 miliardi e il nuovo fondo anti-Covid da 4 miliardi. Più fondi per aumentare gli stipendi di medici e infermieri della sanità pubblica: nella bozza della manovra si prevedono in tutto 835 milioni l'anno per aumentare del 27% l'indennità di esclusiva della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (500 milioni) e per riconoscere una specifica indennità infermieristica (335 milioni).Il Fondo sanitario nazionale sale quindi a 121.370 miliardi che serviranno anche a dare maggiori risorse per i tamponi da parte dei medici di base (70 milioni) e per aumentare i contratti di specializzazione (105 milioni in più nel 2021 e 22 e 109,2 milioni dal 2023 al 2025). “Crisi Covid, manovra da 38 miliardi" apre il Sole 24 Ore. “Fondi azionari raccolte record” tra gli altri titoli in prima. MF “La borsa è vita" Milano può spingere la ripresa. Da Generali e Bpm le azioni da rimbalzo. “Non è tempo per fusioni europee" Lucrezia Reichlin. “Edilizia, bonus fino al 2021” Italia Oggi prorogate di un anno le agevolazioni.Nel taglio basso “I pediatri dicono no al lockdown per i bimbi". Il punto sull'emergenza sanità. Campania e Toscana in zona rossa, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche nella zona arancione.Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato in serata un'ordinanza ad hoc sulle nuove zone, in vigore da domani (domenica 15 novembre). Ieri, in una situazione definita grave dall'istituto superiore di sanità, 40mila casi, 250mila tamponi, 550 decessi. “Fumata Rossa" il Manifesto. “Col rosso si frena" apre l’Avvenire che intervista Giorgia Meloni “Conte ci ascolti".“Indice Rt1 e si tornerà a circolare, il piano di Palazzo Chigi per Natale" sul Messaggero che apre con “Il Lazio resiste e si blinda". “Lazio, senza guanti e mascherine negli ospedali" sul Tempo. “Si allarga la zona rossa antivirus" Corriere della Sera. “Governo di sciacalli" la Stampa, rissa con De Luca riportata da vari quotidiani. “Uno sceriffo senza stella" scrive Antonio Polito sul Corriere della Sera dove si legge anche l'inchiesta “Perché ci sono meno morti in Germania".“La scienza e la politica hanno bisogno di libertà” Gustavo Zagrelbesky su Repubblica.