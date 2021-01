Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 2 GENNAIO 2021

Il Nuovo Anno nel Mondo, le foto e i fatti sono sul Wall Street Journal mentre la bellezza italiana è in copertina sul magazine del The Times, con il viso di Sofia Loren.Il quotidiano britannico apre sul vaccino Oxford Astrazeneca. Scienza e Covid-19 in primo piano: speciale Ricerca sul Financial Times accanto al piano vaccinazioni in Europa. Strategia vaccini su le Monde; sul quotidiano francese focus biodiversità tra i milioni di specie vegetali e Animali. Tensioni Usa Iran, lo riporta The Indipendent.La strategia navale americana e l'Iran è invece sul New York Times. Brexit "Calma tesa alla frontiera" su ABC. "Dalla Gibilterra spagnola a quella europea" titola El Mundo. "La Spagna dirà l'ultima parola su chi entra a Gibilterra" El Pais, nel taglio centrale la foto del maestro Riccardo Muti durante il concerto di Capodanno."Il Capodanno più strano dell'umanità" anche la Stampa nel taglio centrale pubblica la foto del Concerto senza pubblico. "Da Vienna a Venezia" i concerti della Speranza" Avvenire. "I nuovi equilibri nel mondo post covid" 4 leader per cambiare la Storia: sulla Stampa le foto di Biden, Putin, Erdogan, Merkel.Ipotesi 2 Occidenti, firma Gian Enrico Rusconi. "Arriva l'Eurofrancese" in apertura sul Foglio. Sul Corriere della Sera: Il caso Wuhan è nel taglio centrale con la foto delle feste a Capodanno, in evidenza l'intervista alla premier scozzese Sturgeon "Noi torneremo con l'Europa". "Le Due Gorizie e gli invalicabili Muri dei Balcani" Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera.Gorizia e Nova Gorica insieme capitale Europea della Cultura 2025, sul Piccolo di Trieste, le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella "Un esempio Europeo". "Il Colle richiama i partiti" apre il Corriere della Sera. "Recovery fund, altolà di Gualtieri sui conti pubblici". La vignetta satirica di Giannelli "Anno nuovo politica vecchia".Editoriale di Sabino Cassese sul Giornale su Esecutivo e Camere. "Se si apre la crisi dimissioni dovute" Stefano Folli su Repubblica. Interviste a Matteo Renzi e Carlo Calenda sul Mattino (e Messaggero). "Al Quirinale non ci sarà un bis" sul Tempo."Il Placido Dario" sul Fogliettone del Foglio. "Covid-21" apre il Manifesto. BioNtech chiede aiuto.Il virus corre in Veneto. Servirebbero 270mila vaccinati al giorno. Contagi a quota 22mila, tasso di positività al 14,1%. "Vaccino obbligatorio sì o no" intervista a Michele Ainis sul Dubbio. "Vaccino Astrazeneca l'Ema ha tutto" intervista a Di Lorenzo AD a Pomezia sul Mattino. "Vaccini, l'Italia raddoppia le dosi" sul Fatto "Bugie e ritardi" la Verità."Si va troppo piano" Repubblica. "Useremo cinema e teatri per il vaccino" sul Secolo di Genova. Economia. Giovanni Tria sul Sole 24 Ore "Perché serve una nuova Breton Woods". Il quotidiano apre sull'aumento dei contratti pubblici e sulla Borsa da podio in Giappone (più 16%). "Brexit, partenza soft, le vere sfide dovranno arrivare". Sul Domani invece l'aumento previsto è del 20% sull'energia "Arriva la banda delle bollette". "Next Generation, criteri opachi, chi ha deciso i fondi Eni?" sempre in prima. "L' anno delle tasse" sul Giornale, FI denuncia l'arrivo di 50 mln di cartelle esattoriali.