Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 21NOVEMBRE 2020

Europa, economia, pandemia: le tre parole chiave delle prime pagine dei quotidiani italiani oggi in edicola. Politica e interni sempre in primo piano. Sulla giustizia aprono il Dubbio e il Riformista. Covid-19. A diffondere di più il virus del Covid-19 sono gli asintomatici. E' quanto affermano i Centri di controllo e prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) in una nuova guida sull'importanza delle mascherine."La maggior parte delle infezioni da Sars-Cov-2 è diffusa da persone senza sintomi", scrive l'agenzia in una sezione del suo sito (fonte Agi). In Italia invece oggi la notizia è “L'epidemia rallenta” e lo scrive il Corriere della Sera in apertura in prima. “In fila a Bolzano” fotonotizia del quotidiano sullo screening di massa iniziato in Trentino Alto Adige. Al via in Friuli Venezia Giulia, invece, “Le mini zone rosse" lo riportano il Piccolo e Il Messaggero Veneto. “Le restrizioni funzionano ma non è tempo di ottimismo” si legge sul Domani. Il numero di contagi degli ultimi 7 giorni scende di -2,5, un calo lieve ma negli ospedali la situazione è critica.“Eroi indifesi contro il Covid" il Tempo a tutta pagina. Nelle ultime settimane contagiati 22mila tra medici e infermieri. “Conciati per le Feste" il Manifesto, in 18 regioni oltre la soglia critica dei ricoveri. “Shopping di Natale poi il blocco" il Messaggero. Nella notte il Consiglio dei Ministri ha deciso il pacchetto aiuti. “Dieci miliardi per i ristori, stop alle tasse di fine anno" la Stampa. “Rinvio delle tasse e ristori dal Governo altri 30 mld" la Notizia. “Recovery, lite tra ministri" Repubblica, il piano dei ministeri sfora di 35 mld, bisogna tagliare.“Intanto il Tesoro è in trattativa con Parigi su Mediaset" si legge sulla Verità, che apre invece sulla politica con “Vietato espellere i clandestini gay" sorpresa nei decreti Lamorgese, emendamento per proibire i rimpatri in caso di discriminazioni di genere. Politica. Lettera di Giorgia Meloni al Foglio “Perché sto dalla parte di Orban sullo Stato di diritto".Su Repubblica “Incontro segreto Di Maio -Casellati”. Sul Corriere della Sera l'intervista a Luigi Di Maio e il retroscena di Francesco Verderami “Le mosse di Letta e i timori di Salvini". Sulla Stampa Federico Geremicca “Il Pd, il Cavaliere e l'attrazione fatale". “La figuraccia di Morra" chiede scusa e rimane da solo sul Resto del Carlino. “Coazione da Tiffany" di spalla sul Fatto Marco Travaglio.Economia e Finanza in primo piano, oggi al via il G20 dei Grandi dell'economia in Arabia Saudita. A dicembre la presidenza italiana. “Dall'Europa salvagente per le banche" il titolo di apertura del Sole 24 Ore. “Boomerang dividendi dopo lo stop Bce". “I paradisi fiscali europei sottraggono all'Italia 6,4 mld"dal forum Ambrosetti.“Idrogeno, parte il piano italiano" si legge di spalla. In pista 30 aziende. “Sterilizzati gli Isa per il 2020” ci riporta Italia Oggi mentre Milano Finanza apre a tutta pagina con “Toro, Toro, Toro" Piazza Affari fa +21% in 20 giorni. Quanto durerà il rally sui listini.