Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 29 OTTOBRE 2020

Europa, Italia, Covid-19. La seconda ondata. Domani video riunione dei Paesi membri del Consiglio europeo su Sanità e Covid per cercare misure di contenimento e coordinamento contro la pandemia. Lockdown in Francia, ieri sera il discorso del presidente Macron ai francesi. Anche la Germania ha annunciato misure restrittive, altri Paesi europei mantengono una linea più morbida.Il premier Conte, parlando con alcuni deputati dopo il question time a Montecitorio, aveva spiegato ieri la necessità di un maggior coordinamento a livello europeo. Il presidente della Commissione Von der Leyen ha spronato i Paesi membri. "La situazione del Covid-19 è molto grave", ha spiegato, "gli Stati Ue preparino ora piani di vaccinazione nazionale", serve "una piattaforma Ue comune per scambio dati e strategie".E poi ha annunciato le ulteriori misure: dalla necessità di aumentare l'accesso a test rapidi e al rafforzamento del tracciamento dei contatti. E' stato proprio il presidente della Commissione europea a sottolineare che l'allentamento delle norme è arrivato troppo presto. Questa settimana in Europa la pandemia ha toccato quota un milione e 300mila casi. Oggi il presidente Conte è in Senato per le comunicazioni del Governo sulla situazione d'emergenza.“Esposizione Universale" il titolo di apertura del Manifesto sullo sfondo la Torre Eiffel simbolo francese. “Nella Ue torna il lockdown" Avvenire. Macron e Merkel chiudono tutto tranne le scuole, di spalla sul Foglio.“La paura dell'Europa" apre Repubblica. “La tempesta perfetta” di Carlo Bonini. Il quotidiano intervista Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Inchiesta “L'onda web dell'odio contro Mattarella". Il Copasir indaga sull'ondata di fake news e attacchi in rete.Ieri il ministro dell'Interno ha riferito in Parlamento sui disordini nelle città e si è riunito il Comitato per la Sicurezza. Corriere della Sera “Le chiusure di Francia e Germania". La Stampa “Lockdown Ue ecco il piano di Bruxelles”. Il Tempo “Conte ha già deciso la chiusura". Il Domani “Conte si è rassegnato servirà una vera stretta in pochi giorni".Messaggero “Piano per lockdown morbido". Dubbio “Gli avvocati salvano i tribunali" inserito nel dl ristori il pacchetto di misure per il lavoro dei Tribunali. La seconda ondata e i lockdown ieri hanno provocato il crollo dei listini di Borsa in tutto il mondo. Da Wall Street a Francoforte a Milano. “La grande paura delle Borse" MF. L'antitrust italiano mette Google nel mirino, notizia riportata anche dal Sole 24 Ore che apre con “L'Europa trema le borse tracollano". Il contraccolpo vero è lo shock tra domanda e offerta. Esteri. Presidenziali Usa, Melania scende in campo (vestita di rosa) “Voi non conoscete il mio Donald" fotonotizia nel taglio centrale della Nazione.“Usa. Nottte di scontri. Biden critica la polizia" il Manifesto. “Salario minimo, Bruxelles spinge" si legge sull'Avvenire. Erdogan: “Nuovo schiaffo dell'Europa" il Dubbio. “Caricatura Charlie Hebdo, Erdogan infuriato” e “Caucaso, Ankara cerca trattative dirette con la Russia" titoli sul Manifesto.