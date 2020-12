Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 31 DICEMBRE 2020

Il blu profondo del mare e la forza delle onde per gli auguri dell'anno nuovo: è lo spagnolo ABC per la chiusura 2020. A tutta pagina. Tra le novità di questa mattina il via in Inghilterra al vaccino Astrazeneca Oxford (italo inglese) sul Wall Street Journal e la ratifica ufficiale della Brexit. “Arrivederci" titola le Figaro, “Verso la libertà” il Daily Mail. Al via anche l'accordo commerciale tra Ue e Cina “Un rischio di conflitto con la Casa Bianca di Joe Biden" riporta il Financial Times.Covid-19 e coprifuoco su Le Monde. Copertina satirica Der Tagersspiel con i protagonisti dell’anno. Un mese fa il titolo significativo del settimanale The Ecomist “All’improvviso. La speranza.” all'annuncio del vaccino. “Suddenly, hope". “2021 l'alba della speranza” la prima pagina del Tirreno “10 personaggi, 10 storie, 10 messaggi per guardare avanti".“Si riparte, si rispera" l'Avvenire. “Un anno di distanza" il Domani. “Finale d'annata" il Manifesto, con la foto del premier italiano alla conferenza stampa di fine d'anno. “No all’obbligo di vaccino" ha detto Conte. “Vaccino, arrivano i benefit, fiducia del Colle sulla scienza" il Messaggero.“L'Inghilterra ci insegna” Libero. In cronaca sui quotidiani il caso Regeni e lo schiaffo di Al Sisi all'Italia, processo basato sul nulla e poi, il delitto di Trento, con l'omicidio di Agitu Gudeta. “Patente ai vaccinati per voli, hotel e sport" l'apertura del Mattino. “Conte avverte ora basta ultimatum" il Corriere della Sera. “La difficile scelta del premier" il notista Massimo Franco. Interviste ai ministri Speranza e Lamorgese. Intervista a Matteo Renzi sul Sole 24 ore. Conte “In Parlamento se mancherà la fiducia di un partito".Sul Foglio nel taglio basso “La trincea dei Servizi". Sulla Stampa l'intervista all'esperto Ricciardi “Contagi alti. Non riaprite le scuole il 7” e il supplemento “La meglio gioventù dell'anno che verrà”. Mercato più aperto Ue Cina e opportunità per l'Italia sul Sole 24 Ore che apre sulla “Manovra mille bonus" e le novità per imprese e famiglie.“Moda, corsa tra piattaforme Web" per i marchi del Lusso Marketing Italia Oggi. “Milano come la City" apre Milano Finanza. Piazza Affari meglio del Pil nell'anno del Covid. Lettera di Christine Lagarde sull'euro digitale a prova di Bitcoin. “Auguri di Buone Feste e Buon Anno" dal Corriere dell'Umbria. E da tutti noi.