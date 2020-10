Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 31 OTTOBRE 2020

Pandemia e Economia, Terremoto e Terrorismo, le 4 parole chiave per i fatti principali del giorno su cui aprono le prime pagine i quotidiani in edicola questa mattina. Ieri un sisma di intensità 6.7 scala Richter ha colpito una zona dell'Egeo, Smirne e Samos. Telefonata tra i Presidenti di Grecia e Turchia per coordinare gli aiuti.Terrorismo. “Il killer di Nizza ha preparato la strage in Italia" caccia alla rete, scrive Repubblica di spalla. “L'assassino di Nizza in Italia fino a 7 giorni fa", i contatti in Sicilia, riporta invece il Corriere della Sera. “Addio alla Tunisia laica" taglio basso in prima, il Mattino. Un killer dedito all'alcool e alla droga. Libero chiede le dimissioni del ministro dell'Interno Lamorgese.Economia. “I padroni del mondo, chi comanda in Usa e nel mondo sono i nuovi monopoli digitali, utili e record in Borsa durante la pandemia’ questa l'apertura di Milano Finanza. “Azioni e bond per riparare il portafoglio”. Italia Oggi “Borsa, più poteri alla Consob”. “Aiuti di Stato cambiano le regole europee". Sole 24 Ore “Licenziamenti, proroga al 31 marzo”. Piano energia, lo Stato potrà sbloccare le opere.Nel taglio centrale “Regole certe per il 5G" lo dice Kim Wu Ceo di Zte “Puntiamo all'Italia" per smartphone e tablet. La Verità apre con “Sussurro di Mattarella, patrimoniale" Editoriale di Carlo Cottarelli su Repubblica “L'economia rimbalza ma il debito resta". Il Pil italiano rischia una frenata con le nuove chiusure in vista a causa del dilagante contagio da Covid-19. Ieri nel bollettino quota 31mila positivi. 11 le regioni osservate speciali. Scenario 4, lockdown 2, in ipotesi. “Mezza Italia fuori controllo” apre il Messaggero.“Stiamo perdendo tempo" il Mattino. “Nuovo record positivi” scrive l'Eco di Bergamo.”Un virus, tante Italia ecco dove corre di più” il Fatto. “Ossigeno solo a chi si può salvare” il Giornale. “Errori e bugie dietro il lockdown" il Tempo. Stampa “Tornano le zone rosse". Sul Dubbio Giorgio Parisi, Accademia dei Lincei, “Big data europei per studiare il virus". “Grandi città verso la chiusura" apre il Corriere della Sera. Napoli, Roma, Torino, Bologna in lista. Editoriale di Ernesto Galli della Loggia “Politici insensibili alla decadenza".Francesco Verderami “L'asse di Conte con Gualtieri". Il quotidiano milanese intervista Matteo Salvini. Il leader della Lega e la presidente di FdI sono pronti a collaborare “ma senza prese in giro". Sul Riformista invece l'intervista a Massimo D'Alema “Che errore lasciare alla destra la critica sul neoliberismo".