Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 4 DICEMBRE 2020

Covid-19, ieri una giornata record per i decessi: lo riportano in prima pagina il New York Time e il Wall Street Journal. In primo piano anche la notizia dell'attacco cyber globale con l'obiettivo di interrompere la distribuzione dei vaccini (NyT). Vaccini tema del giorno sul The Times che pubblica in apertura la suggestiva prima mappa in 3d elaborata dagli scienziati inglesi della nuova via Lattea.La "astronomica" fotonotizia è in prima pagina sul Corriere della Sera, nel taglio centrale "Quasi 2 miliardi di stelle osservati dal satellite Gaia per 34 mesi". Scienza in prima pagina anche sul Giornale con "Molly, la bambina americana che ha 18 mesi meno della mamma" e sulla Stampa "Benvenuta Molly, la bambina che arriva dal secolo scorso, l'embrione congelato 27 anni fa"."Quella scintilla rinata dal ghiaccio". Di spalla in prima sempre sulla Stampa gli esteri: "Trump schiaffo a Xi, borsa vietata alle Spa del partito comunista" e "Dollaro debole le scelte di Biden per la ripresa". Geopolitica del vaccino sul Quotidiano del sud con il post "La Cina asso piglia tutto". I volti sorridenti di Obama, Clinton e Bush campeggiano sulla Nazione "Tre ex presidenti Usa contro i no vax, Noi ci vacciniamo" ma in Italia i virologi sono divisi sulle profilassi.Ne scrive Margherita De Bac sul Corriere della Sera "Anticorpi e vaccini, quanto durano le difese". Il quotidiano milanese apre oggi come molti altri giornali sul piano delle misure di Natale presentato ieri sera dal premier Conte e in vigore da oggi al 6 gennaio 2021. "Natale in casa, ecco le regole" lettera dura delle regioni.Intervista a Luca Zaia "Ma il premier fa tutto da solo". Repubblica "Mille morti in un giorno, Natale blindato". Mes, avviso del Quirinale, se cade il governo si va al voto. Di spalla "Franceschini rilancia il portale della cultura modello Netflix. Firmati ieri gli impegni di investimento dei 2 soci, si parte a fine febbraio". "Cavoletti di Bruxelles" sul Foglio, a proposito della scissione di 4 eurodeputati 5S. "Governo pronto a emettere titoli per coprire le spese sanitarie, arriva anche il Btp Salute misura nella manovra eviterebbe il Mes. Convocato un Cdm per un decreto legge sul recovery fund."Torna la patrimoniale, l'emendamento in manovra" sul Manifesto, la ragioneria ammette l'errore sul gettito. Il giornale apre con "Indovina chi non viene a cena". "Natale senza i tuoi" titola invece il Giornale. "Quelle feste cosi diverse su cui riflettere" editoriale di Mario Ajello sul Messaggero. La buona notizia si legge su Italia Oggi a firma di Carlo Pelanda "Il Pil italiano potrebbe rimbalzare tra il 7 e il 9% con l'imminente effetto vaccino". "Siamo fragili" l'Osservatore Romano riporta le parole del Papa ieri in occasione della giornata della disabilità. L'Avvenire ricorda invece il giurista e accademico cattolico Giuseppe Dalla Torre scomparso a 77 anni e famoso per "Umiltà, Umanità, Generosità".