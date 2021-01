Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 6 GENNAIO 2021

Vaccini, Presidenziali americane, economia: tre parole chiave per leggere le prime pagine dei quotidiani internazionali oggi Stati Uniti col fiato sospeso, manifestazioni di piazza e rush finale di Trump per ribaltare la vittoria elettorale. La notizia si legge sul NYT e sul WSJ; Financial Times “Il Congresso si incontra oggi per certificare il voto", The Indipendent “Il rally di Trump".Di questa mattina la notizia che il democratico Raphael Warnock ha vinto il primo dei due ballottaggi, È il primo senatore di colore eletto nello Stato da 20 anni. Testa a testa per il secondo seggio.“La Polizia a Hong Kong arresta decine di oppositori" sul WSJ, “L'Inghilterra ridisegna i confini, l'Europa si inquieta" apre il francese Le Figaro. Le Monde punta invece sul piano vaccini “Il Governo cerca di accellerare”.“La variante inglese circola in Spagna già da 2 settimane circa" El Pais. “I sanitari reclamano un mandato unico contro il caos vaccini" ABC a tutta pagina. In Italia arriva la proroga dello stato di Emergenza. Lo anticipa oggi il Messaggero “In arrivo la proroga di 6 mesi dei poteri speciali del Governo.Per gli spostamenti Dpcm il 15 gennaio. Sulle scuole Regioni in ordine sparso. Recovery plan con sorpresa, sale a 220 mld, nell'ultimo testo più fondi per salute e velocità, soldi per il Giubileo. Sul Sole 24 Ore “Recovery, così cambia il piano 4.0". Sale al 70% la quota degli investimenti. In 80 pagine per il via libera Ue. “BTP record, domanda 10 volte l’offerta per quelli a 15 anni". Come vola l’economia cinese si legge invece nel taglio basso in prima pagina sul Foglio.Irrompe sui quotidiani la questione nucleare, dopo la presentazione del piano di stoccaggio delle scorie. “Scorie maledette" titola il Manifesto. Di spalla “Sogei una e trina" e “Il nucleare di confine, il diritto di consultazione dell'Italia sul piano francese".Nell'elenco di siti in ipotesi ci sono 67 aree in totale, 12 sono prioritarie. 7 sono le regioni. 22 siti sono nel Lazio e a Viterbo, 14 in Sardegna, 17 tra Puglia e Basilicata. Rivolta di regioni e enti locali. Mario Tozzi sulla Stampa “La mappa dei siti e l’attualità del nucleare".“Ci salverà la Ricerca?” lanciato il vaccino sviluppato e prodotto in Italia, ieri all'Istituto all’Istituto Spallanzani di Roma. La foto di Antonella Folgari, presidente di Reithera, società di produzione, campeggia sulle prime pagine del Resto del Carlino e Nazione. “La sfida del vaccino italiano” il Mattino.“Più soldi per ospedali e cultura" sul Tempo, “le liti per il piano di ripresa frenano il rimpasto". “Renzi, ritiro i ministri, ma il recovery è già cambiato" sul Mattino. “Dietro a Renzi & Co le voci dei padroni" Il Fatto 50 interviste in un mese per fare pressione. “Frangetta al 3%” vignetta satirica di Giannelli sul Corriere della Sera. “Qui è tutto da rifare" Francesco Verderami. “Tratto ma c’è un limite" “ la furia di Conte su Renzi” sulla Stampa il retroscena “Ecco cosa si nasconde dietro la guerra sui Servizi”.Il giornale di Torino intervista Maria Elena Boschi “No alle elezioni ma non basta il rimpasto". “D'Alema, un errore cacciare Conte" su Repubblica. Lettera di Silvio Berlusconi sul Sole 24 Ore sull'uso dei fondi europei.Il Giornale “Pd in crisi di panico, torna la Moratti". Infine in cronaca le buone notizie: “Evitata un'altra Rigopiano" Messaggero. “Un'amore più forte del terrorismo” su Repubblica. Si sposano, sopravvissuti agli attentati.