Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 7 gennaio 2021

Presidenziali 2020 in America. Joe Biden presidente eletto ha ottenuto 306 voti dei grandi elettori contro i 232 dell'uscente Donald Trump. Respinte anche le obiezioni repubblicane sul voto in Arizona e Pennsylvania. Ieri l'assalto al Campidoglio per interrompere la proclamazione di Biden, 4 morti.Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Si tratta della notizia centrale del giorno. E di apertura della stampa internazionale. “Trump istiga la rivolta" El Pais, “Democrazia fratturata" Le Figaro. Commenti e reportage a tutto campo. Europa, terza ondata, la Ue autorizza il secondo vaccino: arriva Moderna.La seconda notizia del giorno si legge sulla Bild. “Corsa contro il contagio della variante inglese" Le Monde. “Pechino ferma gli ispettori Oms, cosa nasconde il regime cinese" si legge invece sulla Nazione italiana nel fondo. “Spedite da Arcuri in Lombardia 46mila siringhe sbagliate" apre Libero mentre sul Messaggero l'apertura è con l'intervista a Ricciardi “Picco dei contagi misure blande".“Stato di emergenza ovvio". Editoriale di Mario Ajello “Mossa social contro i no vax”. “L'Italietta è seconda in Europa, in testa la Germania" il Fatto quotidiano. “Recovery a 220 mld (con i fondi sud) scrive il Sole 24 Ore utilizzato il fondo sviluppo e coesione. “La rete dei rifugi di montagna grande assente nel programma ristori". “L’instabilità politica ci farà perdere il treno dell'Europa" la Discussione. “Conte, rimpasto e basta, Renzi fa il doppio gioco" sul Fatto. “La crisi avrà tempi più lunghi" Avvenire. “La Meloni conquista i grandi imprenditori” Giornale e Libero.Prime pagine dei quotidiani nazionali incentrate sull'assalto al Campidoglio Americano. “Furia di Trump, assalto al Congresso Americano" apre il Corriere della Sera. “Violenza e choc a Washington". Di spalla “La Georgia ai dem" e l'intervista all'analista politico Charles Kupchan “Quante colpe ha il partito Repubblicano”.Lettera di Silvio Berlusconi sul G20 “La grande occasione". Cultura: 100 anni della nascita di Sciascia “L'italiano medio è come Don Abbondio" sulla Stampa. Su Agorà “Sciascia detective della letteratura" e Tarkovskij “Padre della poesia". “Musei: arte a porte chiuse il Louvre si dà ai restauri, i nostri a zoom”. Sul Fatto. “L'Unesco fermi le scorie radioattive” La Nazione.