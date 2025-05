Rcs Sport-Emg Italy: prosegue la partnership strategica a supporto del ciclismo italiano

EMG Italy (leader nel mercato della fornitura di servizi broadcast e media production, è parte del gruppo internazionale EMG / Gravity Media) annuncia oggi il rinnovo della partnership, di durata pluriennale, con RCS Sport.

L’obiettivo congiunto è continuare a far crescere, nei prossimi anni, la qualità del prodotto tv dei più importanti eventi ciclistici presenti nel calendario italiano. Verrà garantito un servizio a 360 gradi sempre più completo a livello produttivo/televisivo, con una crescente attenzione alle esigenze del rights holder (RCS Sport), dei territori coinvolti e degli sponsor, puntando su una tecnologia costantemente all’avanguardia.

Nello specifico, EMG Italy si occuperà della produzione di nove competizioni World Tour, tra cui la più importante, per rilevanza mediatica e struttura del format, è, sicuramente, il Giro d’Italia (quest’anno la Corsa “Rosa” taglia il traguardo dell’edizione numero 108). Un evento sportivo di rilevanza internazionale che richiama, ogni anno, l’interesse di milioni di appassionati in tutto il mondo (si sviluppa lungo 21 tappe per un totale di 3.413,3 km).

Il debutto stagionale del nuovo sodalizio è avvenuto a marzo in concomitanza con “Strade Bianche” e la Tirreno-Adriatico. A seguire, ci sono state la Milano-Torino (19 marzo), la Milano-Sanremo (22 marzo), il Giro d’Abruzzo (15-18 aprile), ora il Giro d’Italia e poi il Giro Women (6-13 luglio), il Gran Piemonte (9 ottobre) e, infine, Il Lombardia (11 ottobre 2025).

Durante la popolare Corsa “Rosa” verranno impiegati diversi droni live, arrivando ad utilizzare il segnale di queste integrazioni anche a livello di feed principale. Un’altra novità ha interessato la Sanremo Women che per la prima volta quest’anno è stata in simultanea con quella maschile (in parallelo su un secondo percorso).

EMG Italy ha gestito per l’occasione, una doppia produzione in contemporanea con la regia mobile Nova 128, con il segnale proveniente da due aerei ponte, ricevuti in due punti di ricezione e distribuiti su fasci multiplex via satellite in alternanza per poter gestire la doppia gara e l’autonomia dei velivoli. Nove segnali HD di 7 moto e 2 elicotteri in corsa, con 11 segnali 4G/5G, un drone via satellite e 13 telecamere all’arrivo e pre arrivo, hanno composto l’importante camera workflow di questa iconica gara, che è stata un antipasto del Giro.

EMG Italy produce il segnale internazionale live, oltre ad una vasta gamma di contenuti per il Giro d'Italia 2025 (fiore all’occhiello dei format sportivi a marchio RCS Sport). Si occupa, inoltre, di realizzare un magazine settimanale sulle tappe del Giro, oltre all’invio, a Warner Bros. Discovery, via satellite di un multiplex con i segnali dai mezzi di ripresa in movimento. Ciò consente, sulle piattaforme Discovery+ e Max, una modalità di fruizione alternativa per lo spettatore, tramite un feed multiview, che combina il segnale internazionale con i tre segnali più rilevanti dalle moto e dagli elicotteri in ogni momento della corsa.

Da seguire, come da tradizione, le tappe di montagna che potranno stravolgere la classifica finale. Grande attenzione soprattutto alla prova n.20 (sabato 31 maggio), da Verres a Sestriere (km 203 e un dislivello di 4.500 metri). Per gli addetti ai lavori è, presumibilmente, la tappa decisiva del Giro 2025. Si supererà il Col de Lys (13,7 km, pendenza massima del 12%), come “antipasto” del Colle delle Finestre e la Cima Coppi a 2.178 di quota. Nella storia del Giro è la quinta volta che il Colle delle Finestre viene inserito nel percorso “rosa” (nel 2018 la corsa fu vinta, dopo una cavalcata solitaria, dal campione keniota, naturalizzato britannico, Chris Froome).

L’aspetto logistico rappresenta una delle sfide maggiori di questo partenariato: oltre 120 persone, tra tecnici e operatori, saranno coinvolti, ogni giorno, nello spostamento da una tappa all’altra. Il TV compound, con regie mobili e mezzi di supporto (adattabili alle peculiarità di ogni location), garantirà la continuità del segnale in un percorso che si snoda lungo tutta l’Italia, con la particolarità, quest’anno, della “Grande Partenza” dall’Albania (un trittico di prove in linea, inclusa la cronometro individuale di Tirana).

Uno dei punti di forza di quest'edizione è, ancora una volta, l'utilizzo di una grafica live avanzata, che include sistemi pixel tracking per la visualizzazione (in tempo reale) dei dati sui ciclisti (prevedendo un operatore dedicato solo per le attività di “grafica data driven”). Vengono così valorizzate le grafiche e il nuovo sviluppo visual dei dati raccolti dall’innovativo sistema Velon. Il sistema di tracciamento GPS, unito all'Intelligenza Artificiale (AI), permette di seguire ciascun corridore in gara e di fornire informazioni dettagliate come la posizione in classifica, il tempo trascorso e la distanza dal traguardo, il tutto visualizzabile anche durante le riprese aeree.

Questa tecnologia, impiegata con successo in altre gare internazionali farà crescere ulteriormente l’interesse per il Giro d'Italia 2025, in modo che il pubblico possa vivere un’esperienza ancora più coinvolgente.

La produzione televisiva vede l’impiego di oltre 15 veicoli di regia mobile, tra cui quelli utilizzati dalla produzione host e dai detentori dei diritti. L'utilizzo di telecamere ad alta frequenza di fotogrammi (HFR) permette di catturare ogni dettaglio della gara. Inoltre, i droni verranno utilizzati in modo innovativo durante le tappe di montagna, offrendo immagini spettacolari e prospettive uniche della corsa.

Claudio Cavallotti, Amministratore Delegato di EMG Italy, ha dichiarato: “Questa nuova partnership con RCS Sport ci consentirà di portare avanti, nei prossimi anni, un progetto di crescita e sviluppo. Già nel precedente accordo triennale ci siamo caratterizzati per l’introduzione di importanti innovazioni tecnologiche e di una gestione logistica di alto livello, offrendo agli spettatori un'esperienza visiva e informativa senza precedenti. La forza internazionale del nostro gruppo (coinvolgendo countries strategiche, per esperienza e know how, come Francia e Belgio) ci permetterà, tra l’altro, di mettere, a fattor comune, l’esperienza acquisita sul campo assieme alle specificità di tutte le strutture coinvolte, per una produzione sempre più coinvolgente e di alto profilo tecnologico. In sintesi, abbiamo sviluppato un piano di produzione che garantirà, in ogni momento, l’eccellenza della copertura live di alcune tra le gare più belle e impegnative del mondo. Garantiremo così un aumento generale della qualità, con standard produttivi di eccellenza anche rispetto alle edizioni precedenti”.