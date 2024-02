Regionali, Tajani: "Il miglior candidato del centrodestra in Basilicata è Bardi"

E' Vito Bardi il miglior candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Basilicata.A dirlo è il Vicepremier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati, in vista del Congresso Nazionale di Fi del 23-24 febbraio.“La maggioranza ha sempre trovato la sintesi, è ovvio che ci sono idee diverse altrimenti saremmo un partito unico. Ma quello che conta è arrivare uniti, è successo in Sardegna, succederà in Basilicata”, ma “il candidato migliore è Bardi”, dice Tajani.