Regionali, Toma: "Grande successo del centrodestra unito. E' la rotta giusta per il Molise"

"Gli italiani, già con il voto delle politiche, avevano scelto la strada da seguire, riponendo le proprie aspettative nel centrodestra unito. Oggi il formidabile successo di Francesco Rocca nel Lazio e la conferma del mio collega in Conferenza delle Regioni, Attilio Fontana in Lombardia, rafforzano ulteriormente la nostra coalizione e testimoniano che la fiducia nel Governo Meloni e nella maggioranza parlamentare è salda e crescente.Le vittorie, in politica come in tutti i settori della vita, non si improvvisano ma si costruiscono con la programmazione, l’organizzazione e la consapevolezza di essere parte attiva di un progetto comune. Per questo i miei personali complimenti vanno a Fontana e Rocca.Ad Attilio invio un abbraccio forte: la sua amministrazione regionale è quella che prima e più di ogni altra ha dovuto fronteggiare l’emergenza Covid, il risultato di oggi lo ripaga dell’impegno enorme di quel periodo. A Francesco un augurio di buon lavoro: il Lazio confina con il nostro Molise e sono certo che la sinergia istituzionale sarà perfetta.Ora al centrodestra nazionale tocca tracciare la rotta anche per la nostra regione. Prevarranno ancora una volta l’interesse collettivo e una dialettica che rifugge le imposizioni e l’estemporaneità. Serviranno dialogo e una visione ampia, senza pregiudizi. Avanti centrodestra unito".Così, in una nota, il Governatore del Molise, Donato Toma.