Lazio, Durigon: "Zls primo passo, ma rilancio passa tramite la Zes"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
(Prima Pagina News)
Martedì 18 Novembre 2025
"Il rilancio del Lazio passa attraverso gli incentivi fiscali e le semplificazioni della zona economica speciale. Il decreto Mantovano di attivazione della zona logistica semplificata, non può essere considerato la soluzione al vero intervento che necessitano le aree di crisi del Lazio. Continueremo la nostra battaglia politica per far approvare la Zes nel Lazio come già avvenuto per altre regioni".

Così, in una nota, il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon.

"Nell'iter parlamentare, e ringrazio per il grande lavoro svolto l'on. Ottaviani, la Lega aveva condiviso il ritiro degli emendamenti con il resto della maggioranza per arrivare a un percorso virtuoso a sostegno dell'economia regionale - prosegue Durigon -. La Zls, seppur si tratti di un primo passo, non è la soluzione al rilancio del tessuto produttivo di tutto il Lazio, in special modo per le zone industriali dell'entroterra.

Crediamo convintamente che si debba cambiare marcia e lavoreremo su questa strada per dare ossigeno alle nostre imprese e attirare nuovi investimenti, nonostante le ingenti risorse stanziate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per favorire la crescita e lo sblocco delle opere, a partire dalla Cisterna Valmontone e dalla Roma-Latina fino ai porti, compreso quello di Civitavecchia. 

Portiamo avanti, insieme a tutta la coalizione, l'inserimento, nella prossima legge di bilancio, della Zes delle province del Lazio, se dovesse servire anche ad invarianza di saldi, ma almeno con la nuova perimetrazione fin da subito'', conclude Durigon.


Claudio Durigon
PPN
Prima Pagina News
Zls
