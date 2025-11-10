Lanuvio tra i Comuni premiati nel progetto “Polizia Locale 4.0”

Il Comune di Lanuvio è tra i 94 Comuni del Lazio premiati e finanziati nell’ambito del progetto “Polizia Locale 4.0”, promosso dalla Regione Lazio. In occasione della cerimonia ufficiale tenutasi oggi a Roma, sono stati consegnati ai Comuni beneficiari i droni e gli attestati di pilota per gli agenti di Polizia Locale che hanno partecipato con successo al corso professionalizzante organizzato in collaborazione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e con le scuole di volo accreditate.

Grazie a questo importante riconoscimento, la Polizia Locale di Lanuvio potrà contare su un nuovo strumento tecnologico avanzato per il controllo e il monitoraggio del territorio. I droni rappresentano infatti un supporto innovativo per contrastare fenomeni come roghi tossici, abusi edilizi, illeciti ambientali, discariche abusive e per gestire con maggiore efficienza le attività di sicurezza durante eventi e manifestazioni pubbliche.

“Questo risultato testimonia l’impegno costante del nostro Comune nel campo della sicurezza e dell’innovazione – dichiara il Sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi –. L’ingresso del nostro Corpo di Polizia Locale in un progetto di tale rilievo regionale conferma la qualità del lavoro svolto e la nostra attenzione verso strumenti moderni e tecnologici in grado di migliorare la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.”

Il Sindaco ha voluto inoltre ringraziare l’Assessore alla Sicurezza Mario Di Pietro, per il prezioso lavoro di coordinamento e progettazione che ha consentito al Comune di Lanuvio di partecipare con successo al bando, e il Comandante della Polizia Locale Sergio Ierace, per la professionalità e la dedizione dimostrate in tutte le fasi operative del progetto.