Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:40
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Lanuvio tra i Comuni premiati nel progetto “Polizia Locale 4.0”
Lanuvio tra i Comuni premiati nel progetto “Polizia Locale 4.0”
Lanuvio tra i Comuni premiati nel progetto “Polizia Locale 4.0”
Acquista questo articolo
Lanuvio tra i Comuni premiati nel progetto “Polizia Locale 4.0”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Lanuvio tra i Comuni premiati nel progetto “Polizia Locale 4.0”

Consegnato un drone alla Polizia Locale.

(Prima Pagina News)
Lunedì 10 Novembre 2025
Roma - 10 nov 2025 (Prima Pagina News)

Consegnato un drone alla Polizia Locale.

Lanuvio tra i Comuni premiati nel progetto “Polizia Locale 4.0”
Guarda la fotogallery

Il Comune di Lanuvio è tra i 94 Comuni del Lazio premiati e finanziati nell’ambito del progetto “Polizia Locale 4.0”, promosso dalla Regione Lazio. In occasione della cerimonia ufficiale tenutasi oggi a Roma, sono stati consegnati ai Comuni beneficiari i droni e gli attestati di pilota per gli agenti di Polizia Locale che hanno partecipato con successo al corso professionalizzante organizzato in collaborazione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e con le scuole di volo accreditate.

 

Grazie a questo importante riconoscimento, la Polizia Locale di Lanuvio potrà contare su un nuovo strumento tecnologico avanzato per il controllo e il monitoraggio del territorio. I droni rappresentano infatti un supporto innovativo per contrastare fenomeni come roghi tossici, abusi edilizi, illeciti ambientali, discariche abusive e per gestire con maggiore efficienza le attività di sicurezza durante eventi e manifestazioni pubbliche.

 

“Questo risultato testimonia l’impegno costante del nostro Comune nel campo della sicurezza e dell’innovazione – dichiara il Sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi –. L’ingresso del nostro Corpo di Polizia Locale in un progetto di tale rilievo regionale conferma la qualità del lavoro svolto e la nostra attenzione verso strumenti moderni e tecnologici in grado di migliorare la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.”

 

Il Sindaco ha voluto inoltre ringraziare l’Assessore alla Sicurezza Mario Di Pietro, per il prezioso lavoro di coordinamento e progettazione che ha consentito al Comune di Lanuvio di partecipare con successo al bando, e il Comandante della Polizia Locale Sergio Ierace, per la professionalità e la dedizione dimostrate in tutte le fasi operative del progetto.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Lanuvio
Polizia Locale 4.0
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it