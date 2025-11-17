Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 14:54
Roma: l'Itt Bottardi contro la violenza sulle donne
Roma: l'Itt Bottardi contro la violenza sulle donne

Il 25/11 convegno con Federfarma, Regione Lazio e Unicoop.

(Prima Pagina News)
Lunedì 17 Novembre 2025
Roma - 17 nov 2025 (Prima Pagina News)

Il 25/11 convegno con Federfarma, Regione Lazio e Unicoop.

Sarà una giornata all’insegna della donna, del suo valore centrale nella società del terzo millennio, del ruolo che ricopre all’interno della famiglia, del lavoro e della scuola.

Martedì 25 novembre prossimo all’Istituto Superiore Livia Bottardi di Roma si celebrerà la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Nell’aula magna della scuola, a partire dalle ore 11.00, Federfarma sarà presente con i suoi esponenti per parlare ai ragazzi e ai docenti dell’Istituto Tecnico, presentando i “test riconoscimento kit drink spiking”, una sorta di “test antistupro”, che verranno poi consegnati gratuitamente sul posto a chi ne farà richiesta.

Interverrà anche Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio. L’incontro verrà moderato dal Dirigente Scolastico prof. Giovanni Valerio D’Elia, mentre i relatori saranno: Cristina Ercolani, Consigliere Federfarma Roma e responsabile progetto Drink Spiking droga dello stupro; Eleonora Murino, Consigliere Federfarma Roma e delegata Associazione Farmaciste Insieme; Simonetta Molinaro, Farmacista e criminologa forense; Felice Restaino, Tesoriere Federfarma Lazio; Lorenzo Stura, Presidente Unicoop Lazio; Carmine D’Urso, Direttore Dip. Comunicazione e Giornalismo Unicurcio.


