Roma: l'Itt Bottardi contro la violenza sulle donne

Sarà una giornata all’insegna della donna, del suo valore centrale nella società del terzo millennio, del ruolo che ricopre all’interno della famiglia, del lavoro e della scuola.

Martedì 25 novembre prossimo all’Istituto Superiore Livia Bottardi di Roma si celebrerà la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Nell’aula magna della scuola, a partire dalle ore 11.00, Federfarma sarà presente con i suoi esponenti per parlare ai ragazzi e ai docenti dell’Istituto Tecnico, presentando i “test riconoscimento kit drink spiking”, una sorta di “test antistupro”, che verranno poi consegnati gratuitamente sul posto a chi ne farà richiesta.

Interverrà anche Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio. L’incontro verrà moderato dal Dirigente Scolastico prof. Giovanni Valerio D’Elia, mentre i relatori saranno: Cristina Ercolani, Consigliere Federfarma Roma e responsabile progetto Drink Spiking droga dello stupro; Eleonora Murino, Consigliere Federfarma Roma e delegata Associazione Farmaciste Insieme; Simonetta Molinaro, Farmacista e criminologa forense; Felice Restaino, Tesoriere Federfarma Lazio; Lorenzo Stura, Presidente Unicoop Lazio; Carmine D’Urso, Direttore Dip. Comunicazione e Giornalismo Unicurcio.