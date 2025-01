Regione Lazio: bando da 2 mln per imprese cooperative

La Regione Lazio ha presentato il nuovo bando per il “Sostegno alle Imprese Cooperative”.

Questa misura regionale, la cui dotazione è di 2 milioni di euro, intende favorire l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle imprese cooperative, promuovendone la sostenibilità ambientale e l’economia circolare e sensibilizzando gli enti alla formazione e alla specializzazione del personale.

Durante la presentazione c’è stato l’intervento del presidente di Unicoop Lazio, avv. Lorenzo Stura: “Con grande soddisfazione apprendiamo della pubblicazione oggi del bando sostegno alle imprese cooperative con una dotazione di oltre 2 milioni di euro; è un bando a cui Unicoop Lazio è stata costantemente attenta e ne ha seguito tutto l’iter per la sua pubblicazione nell’ambito della legge 20 del 21 luglio 2003 della regione Lazio sulla promozione e sostegno alla cooperazione”.

Il presidente ha inoltre espresso viva soddisfazione prima di tutto “perché finalmente il bando è stato pubblicato a distanza di ben sette anni dall’ultima sua edizione, e quindi il merito va alla Giunta, in particolare al vicepresidente regionale Roberta Angelilli, che ci ha creduto ed è nuovamente voluta intervenire a sostegno del nostro comparto. Il secondo elemento di soddisfazione sta nel fatto che oltre all’innovazione, in particolare sostiene l’adeguamento delle imprese ai nuovi mercati; quindi, con importante miglioramento e implementazione degli assetti organizzativi e delle organizzazioni interne stesse. Questo consentirà alle imprese di fare investimenti che non solo migliorino la loro efficienza, ma siano anche investimenti per adeguarsi alle nuove normative richieste dell’Unione Europea e dei mercati europei.

Senza dimenticare che è un bando che avrà una lunga finestra di apertura che andrà ad aprile a dicembre 2025, vantando una interessante soglia di finanziamento a fondo perduto fino a 20.000 €, con una intensità di contributo pari al 60 o all’80% a seconda del progetto. E’ un ottimo inizio per questo 2025 per la cooperazione, proprio nell’anno in cui l’assemblea delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2025 Anno Internazionale della Cooperazione e la regione Lazio ha data un ottimo segnale già dall’inizio per il nostro comparto”.

Per info: https://www.lazioinnova.it/bandi/sostegno-alle-imprese-cooperative/.