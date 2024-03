Rinaldi (Reg. Lazio): "Grazie a Furlani, Rieti nell'Olimpo dello sport e dell'atletica"

"Rieti il secondo gradino più alto del mondo è tuo. Grazie al giovane e talentuoso Mattia Furlani per la sua prestazione maiuscola nel salto in lungo ai mondi indoor di Glasgow.Una medaglia d’argento che arriva in una giornata importante per lo sport della Regione Lazio e della città di Rieti.A Mattia Furlani le mie congratulazioni per il successo ottenuto nella brillante gara di oggi, finalmente Rieti torna protagonista nelle discipline che l’hanno resa grande, come l’atletica e il volo a vela".Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, dopo la medaglia d’argento ai mondiali di Glasgow del reatino Mattia Furlani.