Rinnovabili: L'UK finanzia mega impianto eolico a Taiwan

UK Export Finance ha messo a disposizione 184 milioni di sterline per uno dei più grandi progetti eolici offshore di Taiwan. Secondo Downing Street, l'accordo garantisce 55 milioni di sterline in contratti di produzione e servizi ai fornitori britannici, sostenendo l'occupazione locale e la crescita economica. Una svolta nelle esportazioni resa possibile dalla collaborazione con altre agenzie di credito all'esportazione e con Copenhagen Infrastructure Partners, uno dei maggiori gestori di fondi al mondo per gli investimenti nelle energie rinnovabili. L'UKEF, UK Export Finance, fornisce una garanzia di credito di 184 milioni di sterline per sostenere la costruzione del parco eolico offshore Fengmiao 1 da 495 MW a Taiwan, fornendo 55 milioni di sterline in contratti di esportazione di produzione e servizi per i fornitori britannici. UKEF è l'agenzia governativa per il credito all'esportazione, che fornisce supporto agli esportatori per aiutarli ad aggiudicarsi e portare a termine nuovi contratti all'estero. Cadeler, un'azienda con sede operativa nell'East Anglia, sarà incaricata di fornire una nave di installazione, insieme all'equipaggio, ai servizi di fissaggio in mare e agli operatori di gru. Questa ultima Garanzia di Credito all'Acquirente di UKEF fa parte di un più ampio pacchetto di finanziamenti da 3,7 miliardi di $ di Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Ciò coinvolge agenzie di credito all'esportazione di Danimarca, Paesi Bassi, Polonia, Belgio e Taiwan. Situato al largo della costa occidentale della città di Taichung, il sito eolico offshore dovrebbe essere completato nel 2027. Si stima che il progetto Fengmiao 1 porterà a un risparmio annuo di emissioni di gas serra pari alle emissioni di un quarto di milione di automobili. Promuovendo gli investimenti nelle aziende e nei datori di lavoro britannici, la decisione dell'UKEF di sostenere il progetto sostiene il Piano di cambiamento di questo governo per stimolare la crescita economica in tutte le regioni e promuovere le competenze in materia di crescita pulita del Regno Unito. Foto: Copenhagen Offshore Partners