Rivoli (To): al via la stagione dei concerti del Circolo della Musica

Inizia la nuova stagione al Circolo della Musica. La programmazione della Fondazione Circolo dei lettori curata da Gigi Giancursi e il cartellone Scene dal Vivo, realizzato da Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas” (Direttore Filippo Bulfamante) e Associazione Revejo (Direttore Alberto Milesi) condividono il desiderio di valorizzare artisti locali grazie all’affiancamento di nomi più noti, portando sul territorio rivolese esperienze metropolitane e nazionali.

Sono in totale quattordici - tra la programmazione del Circolo della musica e quella di Scene dal Vivo - gli appuntamenti che accompagnano il pubblico verso la bella stagione in un viaggio alla scoperta di tutto ciò che la musica, con la sua energia, è capace di narrare.

Si comincia con il rock e l’elettronica di Matteo Tambussi e poi si vira verso il pop con Arisa per Scene dal Vivo (già sold out); a maggio si parla di “Canzoni d’amore e di contributi” con il cantautorato di Lastanzadigreta che si unisce alle performance di Max Collini; ci concediamo un po’ di indie folk, con Fabrizio Cammarata e Orlando Manfredi, insieme per una collaborazione inedita; dopo la seconda edizione di “Musica in circolo”, che porta sul palco le giovani eccellenze delle tre scuole di musica sul territorio, si passa alle semifinali regionali del contest musicale Arezzo Wave Festival. La stagione chiude infine con lo spin-off di Vertebre, festival itinerante che ha lo scopo di dare spazio e voce a giovani band, e con l’anteprima di Stereoteepee festival.

«Lo scopo di questa nuova stagione è, ancora una volta e con più forza, unire, popolare, valorizzare: unendo territori, immaginari, pubblici (Rivoli e Torino, ma anche, vedremo, Puglia, Campania, Emilia e Piemonte) si popolano luoghi simbolo come il Circolo della musica e si valorizzano spazi e persone. Il 2024 accende i riflettori su artisti locali preziosi come Matteo Tambussi o sulle eccellenze delle scuole di musica (Musica in circolo II), riscopre le tradizioni del sud con Le Tre Sorelle, alle quali si affianca la ballerina di pizzica salentina Veronica Calati, a sua volta accompagnata da un’istituzione del tamburello come Peppe Leone. Apre la via ad incontri inediti destinati a diventare nuove produzioni, come accadrà a Lastanzadigreta e Max Collini in ‘Canzoni d’amore e di contributi’, o ad Orlando Manfredi, sul palco con Fabrizio Cammarata; accoglie, valorizzando, festival giovanili come Arezzo Wave, Vertebre e Stereoteepee, interlocutori essenziali e sempre stimolanti, che rispecchiano il vero stato dell’arte, nonché il domani, della musica» commenta il curatore Gigi Giancursi.

Gli appuntamenti al Circolo della musica, nel dettaglio:

giovedì 4 aprile h 21.00

Matteo Tambussi

La sua produzione ha esplorato molteplici generi pur mantenendo un dna estetico facilmente distinguibile che si può triangolare tra cantautorato, glam-progressive ed elettronica, tra sonorità evocative e testi ricchi di immagini: Matteo Tambussi a chitarra e voce presenta al Circolo della musica i suoi nuovi brani in full band con Cristina Ramat alle tastiere, Simone Rubinato al basso ed Eddy Franco alla batteria.

ingresso € 7,00 + dp

giovedì 18 aprile

Le Tre Sorelle + Veronica Calati & Peppe Leone

>> h 19-20 Lezione di pizzica con Veronica Calati

«Mentre danziamo - racconta Veronica Calati - si stabilisce una connessione unica tra alcuni strumenti e le possibilità che ha il corpo di muoversi in relazione allo spazio e all’ altro: in questo consiste il rapporto profondo tra musica popolare e corpo». La lezione si propone come obiettivo l’indagine di questo rapporto intimo e sempre nuovo, singolare, irripetibile, che connette l’io e la sua pelle al senso della musica nella pizzica pizzica. Un approccio rispettoso delle origini, ma con lo sguardo al presente, porta i partecipanti ad abbandonarsi al ritmo per “danzare se stessi”. Intenzione, espressione e comunicazione sono i punti cardinali del’ incontro. «La vita - conclude Calati - non è mai separata dalla danza, così danziamo insieme la vita che scorre».

>> h 21.00 Concerto

Un viaggio sonoro viscerale all’insegna di una musica che affonda le sue radici nella notte dei tempi: tra tamburi a cornice, organetto a 8 bassi, fisarmonica, lira calabrese, violino e chitarra battente, e percussioni, Le Tre Sorelle portano sul palco il loro repertorio ricercato di canti polifonici del Sud Italia. Con loro, in quello che diventa un concerto-evento di raro spessore culturale e musicale, due eminenze della tradizione popolare: la ballerina Veronica Calati e il tamburellista, percussionista, polistrumentista Peppe Leone.

ingresso lezione + concerto € 20,00 + dp

ingresso solo concerto € 10,00 + dp

giovedì 2 maggio h 21.00

LastanzadiGreta + Max Collini

Canzoni d’Amore e di Contributi

Un Secolo di Lavoro Suonato e Raccontato

Una nuova produzione unisce per la prima volta due realtà complementari come Lastanzadigreta e Max Collini tra musiche del collettivo di Creature selvagge e Macchine inutili e interventi del performer e musicista di Reggio Emilia, voce narrante e autore dei testi di Offlaga Disco Pax e duo Spartiti (con Jukka Reverberi). In occasione della festa del Lavoro e dei Lavoratori, un tributo ironico quanto toccante alle Canzoni d’amore e di contributi, con un’incursione lungo i più emblematici brani dello scorso secolo, suonato e raccontato.

ingresso € 12,00 + dp

giovedì 16 maggio h 21.00

Fabrizio Cammarata & Orlando Manfredi

Il folk dalle striature tenui, elettriche, meditative, a tratti soul di Fabrizio Cammarata si incontra con l’indie folk sognante ed evocativo di Orlando Manfredi in un inedito dialogo tra chitarre e voci sul palco del Circolo della musica.

ingresso € 8,00 + dp

giovedì 23 maggio h 21.00

Musica in Circolo - 2. Edizione

con Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas, Musicalcentro Suzuki Talent Education e MusicAvanguardia

Istituto Musicale Città di Rivoli, MusicAvanguardia, Musicalcentro Suzuki Talent tornano sul palco di via Rosta 23, in concerto: un accordo musicale e progettuale, una rete di competenze che vede le eccellenze delle scuole rivolesi riunirsi per mettere la musica “in circolo” proprio a partire da un presidio culturale come il Circolo della musica, che ospiterà una rassegna di generi e formazioni dalla classica al jazz fino al cantautorato, dal soul al rock, dalla musica da camera alla musica d’insieme.

ingresso € 5,00 + dp

giovedì 30 maggio h 21.00

Arezzzo Wave Music Contest 2024 – Semifinali Piemontesi, Stati Generali del Rock, Arezzo Wave Piemonte

in collaborazione con Fondazione Arezzo Wave Italia e Associazione Spazimusicali

Il contest più longevo d’Italia fa tappa al Circolo della Musica: quattro band/ artisti selezionati della scena indipendente nostrana si esibiscono sul palco di via Rosta 23, in concorso per il palco di Arezzo Wave Love Festival che dal 1987 sostiene, promuove e valorizza la diversità musicale e culturale.

ingresso libero

giovedì 6 giugno h 21.00

Vertebre

Per il Circolo della musica uno spin-off di Vertebre, festival musicale itinerante partito “dal basso” nel 2022 a Torino con lo scopo di dare spazio e voce a giovani band e già divenuto “scena musicale” che si sviluppa attorno a una comunità di artisti dal timbro e dal talento inconfondibili. Nome e suggestioni di questo «overground fest autonomo e anonimo di Torino» si ispirano ai rëbra sovietici, dischi di contrabbando incisi sulle lastre delle radiografie ai tempi del rock’n’roll nell’URSS della guerra fredda.

ingresso € 7,00 + dp

giovedì 13 giugno h 21.00

Anteprima Stereoteepee Festival

In anteprima per il Circolo della musica una serata targata Stereoteepee Festival, appuntamento annuale a cura di MAKI a.p.s., organizzato da under 25 della cintura ovest e giunto alla sua 6. edizione tra talk, spettacoli di stand-up comedy, esposizioni di arti visive, performance di danza, protagonista in primis la musica, con concerti live seguiti da dj set.

ingresso € 7,00 + dp

Ecco gli appuntamenti di Scene dal vivo nel dettaglio:

venerdì 15 marzo h 21.00 | Scene dal Vivo

Computing Trascendence

Ozmotic & FilTRTConsort

La nuova coproduzione (in prima assoluta) di Stagione Scene dal vivo e Filarmonica TRT esplora, fonde, rigenera universi sonori attraverso linguaggi apparentemente distanti, grazie alle musiche di OZMOTIC, alla rielaborazione strumentale di Alberto Barberis e all’unione esecutiva di due importanti realtà artistiche torinesi e internazionali agli antipodi per tradizioni. Accanto a OZMOTIC, progetto elettronico-strumentale di Simone Bosco e Riccardo Giovinetto, si esibiscono i solisti della Filarmonica TRT, FilTRTConsort: Luigi Presta al violino, Federico Carraro alla viola, Paola Perardi al violoncello, Luigi Finetto all’oboe e Alessandro Dorella al clarinetto. Il risultato è una scultura sonora affascinante, densa e unica nel suo genere, un viaggio astratto e intenso con approdo in un luogo sonoro in cui tradizione e contemporaneità si fondono in un tempo fluido, fatto di passato, presente e futuro interconnessi.

ingresso € 10,00

giovedì 11 aprile h 21.00 | Scene dal Vivo

Arisa

Dal 2008 vive una carriera scandita da successi televisivi, di palco e cinematografici, con alle spalle sette fortunati album, nove dischi di platino e due dischi d'oro: Arisa inaugura oggi la prima tappa piemontese del 2024 entrando a far parte del cartellone Scene dal Vivo. In compagnia dell’inseparabile compositore e arrangiatore Giuseppe “Gioni” Barbera al pianoforte, Arisa porta sul palco suoi brani iconici, con qualche celebre tributo. Il tutto eseguito per quartetto di voce, pianoforte, basso e batteria.

SOLD OUT

venerdì 19 aprile h 21.00 | Scene dal Vivo

Map. Musiche, Ambiente, Popoli

Corórchestra del Piemonte + Juvenilia Vox Ensemble

La Reggia di Venaria, l’Atollo corallino di Rennell (Isole Salomone), Punta Penia (la Marmolada) e l’Isola di plastica diventano oggetto di quattro composizioni originali per coro e orchestra, ispirate alla bellezza, al valore e al destino dei siti UNESCO in Italia e nell’Oceano Pacifico, con una riflessione necessaria e inedita sulle tematiche ambientali, tra interazione uomo-natura, biodiversità e riduzione dei ghiacciai, in una panoramica interamente dedicata al tempo della terra.

Una seconda parte si sviluppa sulle musiche tradizionali del mondo, testimonianze vivide del tempo dell’uomo nella sua continua evoluzione: transitorio su una Terra potenzialmente eterna, eppure resistente alla precarietà in virtù di memoria e civiltà.

ingresso € 10,00

giovedì 20 giugno h 21.00 | Scene dal Vivo

Btt + Ma.Ca.Bro

Le suggestioni elettroniche e sperimentali a cura di Stefano Danusso e Cristiano Lo Mele (chitarre, synth, programmazione), in arte Ma.Ca.Bro, si uniscono per la prima volta alle improvvisazioni coreografiche del Balletto Teatro di Torino per una nuova produzione interdisciplinare che fonde musica e danza come atto performativo unico. Qui, sulle sonorità vibranti, rarefatte e interiori dei due artisti torinesi si inscrive la presenza del corpo che sente e si manifesta come percezione pura attraverso azione, movimento, affermazione del suo essere nello spazio scenico.

ingresso € 10,00