Robert Redford, Sundance Institute: "La sua straordinaria eredità continuerà a guidarci"

"Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro fondatore e amico Robert Redford. La visione di Bob di uno spazio e di una piattaforma per voci indipendenti ha dato vita a un movimento che, oltre quattro decenni dopo, ha ispirato generazioni di artisti e ridefinito il cinema negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

E' quanto fa sapere il Sundance Institute, commentando la scomparsa del suo fondatore.

"Oltre al suo enorme contributo alla cultura in generale - prosegue l'istituto - ci mancheranno la sua generosità, la sua chiarezza di intenti, la sua curiosità, il suo spirito ribelle e il suo amore per il processo creativo. Siamo onorati di essere tra i custodi della sua straordinaria eredità, che continuerà a guidare l'Istituto in perpetuo".