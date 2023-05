Roma: al Teatro Tor Bella Monaca "Per Amore: l'ultima notte di Anna Magnani", di Maria Luana Petrucci

La Compagnia Carpe Diem Teatro e altre Arti fa rivivere il mito di Anna Magnani sul palco del Teatro Tor Bella Monaca di Roma, nell'ambito della Rassegna Uilt Lazio 2023.Domani sera, alle ore 21, sarà in scena in Sala Piccola lo spettacolo "Per Amore: l'ultima notte di Anna Magnani", scritto e diretto da Maria Luana Petrucci e interpretato dalla stessa Petrucci iniseme con Daniela Rosci, Salvatore Tosto e Lisa Bertinaria.Nella sua ultima notte, la grande Anna Magnani vive un sogno in cui si mescolano passato e presente. In un caleidoscopio di personaggi appartenenti alla sua lunga esperienza di attrice di teatro e di cinema, Anna ripercorre i teneri ricordi d’infanzia, gli esordi di una brillante carriera, i tragici momenti dell’abbandono, le luci e le ombre di un mestiere d’arte, l’amore tradito e i fragori di una vita straordinaria. Un sogno che è anche un viaggio nella memoria e nei princìpi della più nobile delle arti.