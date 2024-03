Roma, Europei Atletica, M5S-LcR: "A due mesi dal via ancora nessun finanziamento da Campidoglio"

"Gli Europei di atletica leggera sono oramai alle porte ma il sindaco Gualtieri sembrerebbe non accorgersene. A poco più di due mesi dal via, infatti, la sua Amministrazione non ha ancora provveduto a stanziare i fondi di propria competenza, causando non pochi grattacapi agli organizzatori del prestigioso evento continentale.E pensare che il tempo per non arrivare alla vigilia della competizione con l'acqua alla gola c'era tutto: nel luglio 2023, infatti, abbiamo presentato un ordine del giorno e un emendamento in sede di variazione al bilancio che sollecitavano il Sindaco e gli assessori competenti a dare le opportune indicazioni agli uffici affinché fossero stanziati i necessari finanziamenti per lo svolgimento del campionato europeo in oggetto.Soluzioni percorribili e concrete che la maggioranza ha bocciato con la motivazione che i fondi fossero già stati assegnati.Le conseguenze di questa scelta irresponsabile sono adesso sotto gli occhi di tutti: l'evento è praticamente imminente e Roma Capitale rischia di incappare in una clamorosa figuraccia internazionale per cause che non hanno alcuna logica, se non quella - più che probabile - di matrice politica. Il tutto per due milioni di euro, cifra che un ente dell'importanza di Roma Capitale non può non reperire".Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi.