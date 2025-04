APPUNTAMENTI IN AGENDA

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un momento di alto profilo per fare rete, condividere idee e costruire un percorso partecipato verso una città più intelligente e sostenibile.

e molti altri esperti che offriranno visioni e proposte operative per il futuro della Capitale.

, architetto ed ex Vicepresidente Ance Roma per l’Urbanistica,

Tra i relatori tecnici e professionali figurano nomi come:

Un’occasione importante di confronto tra esponenti del mondo delle istituzioni, professionisti dell’urbanistica e dell’architettura, e rappresentanti delle categorie produttive, con l’obiettivo di delineare una strategia concreta per rendere Roma una città più efficiente, vivibile e proiettata nel futuro.

Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 16:00 presso la Sala da Feltre (Via degli Orti di Trastevere, 6), si terrà l’incontro pubblico “Pianificazione dello sviluppo urbano per una città più moderna e funzionale” , promosso e organizzato dall’ Associazione di categoria Giornalisti 2.0 .

Giornalisti 2.0, nell'ambito del progetto "Obiettivo Roma 2027", promuove un confronto tra istituzioni, tecnici ed esperti per disegnare la Capitale del domani.

Roma guarda al futuro: in arrivo un evento sulla pianificazione urbana per una città più moderna e funzionale

