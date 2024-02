Roma: Paolo Spirito presenta oggi il suo libro “Nell’isola dei sogni” presso il Punto Touring

Punto Touring Roma presenta “Nell’isola dei sogni” il libro scritto da Paolo Spirito, edito da Rogiosi editore. L’appuntamento è per oggi, alle ore 17,00, presso Piazza dei Santo Apostoli 62 a Roma.La partecipazione gratuita è con prenotazione obbligatoria. L’autore dialogherà con Luca Verdone, regista cinematografico, e Alessandro Rubinetti regista teatrale.Capri, l'isola dei sogni, l'unica in grado di donare a chi la visita una specie di tristezza, di melanconia dolce, morbida, pervasiva, un lascito di nostalgia nel quale si imbatte chiunque conosca l'isola e in essa stabilisca il luogo di elezione della propria anima. Così come è accaduto ad Amedeo Modigliani, Carlo Ludovico Bragaglia, Rainer Maria Rilke, Graham Greene, così come è raccontato in questo libro. Paolo Spirito trentino di nascita romano di adozione.Laureato in Lettere Moderne con Lode, Giornalista Pubblicista, Programmista-Regista RAI e Autore Televisivo, già Responsabile dell’Ufficio Teatro Prosa della Presidenza Nazionale dell’A.G.I.S.-Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Ha collaborato alla realizzazione di molti programmi di successo da “Pronto…Chi a “I Fatti Vostri”, “Detto tra noi”, “Cronaca in Diretta”, “Uno Mattina Estate”, “Check Up”, e per ultimo “Linea Verde” per cui il Comune di Furore gli ha conferito, nel 2015, il Premio Furore di Giornalismo per la sua lunga attività su questa produzione di Raiuno.Punto Touring Roma:Tel. 06.36005281Email: libreria.ptroma@touringclub.it